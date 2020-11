L’hôtel inspiré de Vingt mille lieues sous les mers

Cet hôtel de Taiwan offre aux visiteurs l’occasion de découvrir la vie sous-marine.

le Hôtel Cozzi Blu est basé sur le roman de science-fiction français “Vingt mille lieues sous les mers”. Il donne aux invités la chance de voir les pingouins jouer pendant qu’ils mangent leur dîner et de s’endormir devant des bancs de poissons flottant sans soucis autour de l’aquarium.

Les clients de l’hôtel n’ont même pas besoin de quitter leur lit pour assister à la vie sous l’eau, avec des peintures en forme de nid-de-poule et des thèmes de couleurs océaniques dans chaque chambre. Il existe également une chaîne de télévision dédiée qui diffuse en direct des images du réservoir principal de l’aquarium.

Si les visiteurs veulent voir le monde sous-marin dans la vraie vie, les séjours à l’hôtel incluent l’accès au Xpark, où vous pouvez marcher sous l’océan et regarder la vie marine flottant au-dessus de vous. L’un des plus grands attraits de l’hôtel pour beaucoup est les pingouins.

Le café est conçu avec un réseau de tunnels transparents qui permettent aux clients de regarder les pingouins nager et jouer de près.

«Je pense que c’est si spécial et je me sens tellement excité», dit Chu, un visiteur. «C’est la première fois que nous visitons ce café et nous voyons des pingouins nager dans le tunnel.»

Le parc espère que ces tunnels seront une nouvelle façon pour les gens d’en apprendre davantage sur les manchots.

«Dans la section pingouins, nous pouvons voir leurs comportements à la fois sur terre et dans l’eau», explique Athena Ku, représentante de l’aquarium Xpark.

Le prix d’une nuitée à l’hôtel Cozzi Blu varie selon les forfaits et les horaires, mais coûte en moyenne environ 140 euros.