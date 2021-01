L’hôtel du président Donald Trump à Washington, DC, a augmenté ses prix pour les nuits entourant l’inauguration du président élu Joe Biden.

Le Trump International Hotel coûte plus de 2000 $ le 20 janvier – jour de l’inauguration – ainsi que le 19. C’est plus de 1000 $ pour un invité d’y séjourner les 18 et 21 janvier.

Pour la plupart des nuits de janvier, les clients peuvent réserver une chambre pour environ 400 $.

Les chambres de l’hôtel du président Donald Trump à DC sont vendues pour plus de 2000 $ aux dates de l’inauguration du président élu Joe Biden

Le président élu Joe Biden (à gauche) prêtera serment le 20 janvier et les tarifs de l’hôtel du président Donald Trump (à droite) à DC ont été augmentés pour l’occasion

L’hôtel Trump est devenu un endroit privilégié pour observer les gens pour les partisans du président, car le bar du hall attirait des personnalités du monde de Trump comme Rudy Giuliani et Corey Lewandowski.

Alors que les chambres coûtent plus de 2000 $ après l’inauguration, elles sont encore plus chères – oscillant autour d’un taux de 3500 $ par nuit – le 6 janvier, le jour où le Congrès finalisera l’élection présidentielle, contre laquelle Trump veut que les partisans protestent.

Politico a d’abord signalé l’augmentation des prix, indiquant que l’hôtel exigeait que les clients réservent un séjour minimum de deux nuits.

Il n’est pas inhabituel que les hôtels de DC augmentent leurs prix pour les inaugurations présidentielles, en fait, de nombreux hôtels annoncent des offres spéciales.

Un réceptionniste de la propriété Pennsylvania Avenue NW a déclaré à Politico que l’hôtel ne proposait pas de promotions d’inauguration et qu’aucun événement n’était prévu.

Cependant, le donateur de Trump, Doug Deason, a déclaré au site d’information que le directeur de l’hôtel et directeur de l’alimentation et des boissons lui avait dit que l’établissement recevait des appels de démocrates pour s’enquérir de l’inauguration.

« Le Trump est le plus bel hôtel de DC et certainement le plus bel hôtel [within] la zone sécurisée lors de l’inauguration », a déclaré Deason.

L’hôtel, qui est situé dans l’ancien bâtiment du bureau de poste sur 11th Street NW et Pennsylvania Avenue, dispose d’un point de vue privilégié pour une inauguration traditionnelle, car il est situé à seulement un pâté de maisons au nord du National Mall, où le nouveau président est assermenté. dans et est le long du parcours du défilé du jour de l’inauguration.

L’hôtel Trump, cependant, est devenu comme tout le reste à l’ère Trump: hautement politisé.

Les partisans du président ont afflué à l’hôtel car c’est un endroit pour observer les gens en orbite de Trump.

Parmi les invités fréquents figuraient l’avocat du président Rudy Giuliani, Donald Trump Jr.et sa petite amie Kimberly Guilfoyle, le premier directeur de campagne du président Corey Lewandowski.

Même Trump, lui-même, viendra se promener dans le hall à l’occasion, pour dîner au BLT Prime à l’étage, qui surplombe le grand bar du hall.

Ce n’est pas un endroit qui a traditionnellement attiré les démocrates – bien que les militants libéraux superposent parfois des slogans de protestation à l’extérieur du bâtiment.

Il est clair que la direction le sait aussi.

Alors que les chambres coûtent plus de 2000 $ après l’inauguration, les prix sont encore plus élevés le 6 janvier et la veille au soir.

Vendredi, les prix oscillaient autour de 3500 $.

Le 6 janvier, le Congrès se réunira et finalisera le résultat de l’élection présidentielle.

Trump a appelé ses partisans à venir à Washington, DC, pour protester contre cette réunion, alors qu’il continue de refuser de concéder l’élection à Biden.