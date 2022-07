L’hôtel de ville de Vernon agite le drapeau de la fierté

La mairie de Vernon sera un peu plus colorée à l’extérieur pendant une semaine en août.

Le Conseil a voté par une marge de 5 contre 1 pour honorer une demande de Vernon Pride 2022 de hisser le drapeau de la fierté le lundi 8 août à 13 h et de maintenir le drapeau flottant pendant une semaine de célébrations prévues (jusqu’au 14 août).

«Vernon Pride, pour la première fois, réunira des membres 2SLGBTQIA + à Vernon pour fournir des ressources éducatives, être un modèle d’inclusion de tous et accueillir la grande communauté de Vernon pour se joindre à nous pour célébrer la Vernon Pride Week», a écrit le comité organisateur. .

La motion pour honorer la demande est venue du conseil. Kari Gares.

« Je suis entièrement d’accord. J’ai un membre de ma famille qui est impliqué dans le 2SLGBTQIA+ », a-t-elle déclaré.

Com. Scott Anderson était le seul membre du conseil dans l’opposition (le maire Victor Cumming était absent de la réunion ordinaire du conseil le lundi 18 juillet. Le conseiller Brian Quiring a été maire suppléant).

“Je suis d’accord avec l’utilisation de nos mâts pour protester contre les événements mondiaux”, a déclaré Anderson, faisant référence à la ville battant pavillon ukrainien après l’invasion du pays par la Russie. « Je ne suis pas d’accord qu’ils devraient être utilisés pour des questions sociales. Nous pataugeons dans un territoire où nous ne devrions pas être.

Plusieurs événements communautaires sont prévus pour la toute première Pride Week de Vernon.

La semaine commencera avec Meet & Greet: Out and Proud; Comprendre l’histoire de la fierté et ses origines dans les communautés noires et trans qui se concentreront sur les familles.

Un camp de la fierté pour les enfants est prévu pour Furhouse du 9 au 11 août.

“Alors que Vernon Pride continue de se développer, nous sommes impatients d’organiser davantage d’événements dans la communauté”, ont déclaré les organisateurs.

