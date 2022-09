L’hôtel de ville de Kelowna ne suivra pas la semaine de travail de 4 jours de Merritt, bien qu’il y ait de la flexibilité – Kelowna Capital News

La ville de Merritt a fait l’actualité nationale la semaine dernière lorsqu’il a été annoncé que le personnel passerait à une semaine de travail de quatre jours.

Capital News a contacté l’hôtel de ville de Kelowna pour voir s’il avait été question de faire de même – et bien qu’il n’y ait pas de plan pour que le personnel à temps plein passe à une semaine de quatre jours, il existe des incitations qui permettent aux travailleurs de prendre un supplément jour de congé.

«Nous n’avons pas étendu les semaines de travail de quatre jours au personnel de bureau à ce stade, mais nous avons passé un temps considérable à rechercher et à mettre en œuvre des modalités de travail flexibles», a déclaré le directeur divisionnaire des services d’entreprise et de protection, Stu Leatherdale.

Un programme particulier est « Jour de congé gagné », qui permet au personnel de travailler de plus longues journées pour « accumuler » du temps afin de gagner du temps supplémentaire.

Leatherdale a déclaré que le programme avait réussi à améliorer l’équilibre travail-vie personnelle, les modalités de travail à distance et le partage des emplois.

Il a ajouté qu’il existe un certain nombre de postes sur la liste de paie de la ville qui travaillent déjà des semaines de quatre jours, bien que la plupart soient des opérations extérieures comme les pompiers, les services de police et quelques opérations civiques.

« Notre équipe des ressources humaines examine et considère en permanence les programmes des employés pour s’assurer que nous sommes en mesure d’attirer et de retenir le personnel nécessaire pour gérer une municipalité complexe. »

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaEmploiTravailMerritt