La réunion du conseil municipal du 19 septembre a été annulée et les points seront reportés

La Ville de Kelowna suivra l’exemple des gouvernements fédéral et provincial et observera un Jour de deuil national en l’honneur de la reine Elizabeth II.

L’hôtel de ville sera fermé et les installations municipales seront fermées le lundi 19 septembre pour le Jour de deuil national et rouvriront le mardi 20 septembre.

La réunion du conseil municipal du 19 septembre a été annulée et les points seront reportés.

Lundi, la décharge de Glenmore sera ouverte aux heures normales de 7 h 30 à 16 h 45. Le centre de loisirs Parkinson sera ouvert avec des heures de vacances ajustées de 10 h à 15 h.

Le bureau administratif du cimetière du parc commémoratif de Kelowna sera fermé, cependant, les portes du cimetière seront ouvertes de 7 h à 20 h. Les drapeaux de la ville continueront d’être en berne jusqu’au coucher du soleil lundi, le jour du service commémoratif de la reine.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Hôtel de villeKelownaFamille royale