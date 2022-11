L’hôtel de Miami Beach qui a accueilli JFK et les Beatles a implosé

MIAMI BEACH, Floride (AP) – Un hôtel autrefois luxueux de Miami Beach qui a accueilli les Beatles et le président John F. Kennedy à son apogée des années 1960 a implosé dimanche après être tombé en ruine et abandonné ces dernières années.

L’hôtel Deauville de 17 étages s’est effondré après le déclenchement d’une série d’explosions, soulevant un gros nuage de poussière. L’hôtel a été construit en 1957 et Kennedy s’y est adressé à la Convention des jeunes démocrates en 1961.

Les Beatles s’y sont produits en 1964, enregistrant six chansons pour “The Ed Sullivan Show”, attirant une audience télévisée estimée à 70 millions de personnes. Des célébrités telles que Frank Sinatra, Tom Jones et Sammy Davis Jr. s’y sont produites.

La propriété est tombée en mauvais état au fil des ans et a été fermée en 2017 après un incendie électrique. Les responsables de Miami Beach et la famille propriétaire de l’hôtel se sont affrontés pour des millions de dollars d’amendes pour diverses violations du code.

On ne sait pas ce qui va maintenant se passer avec le lot.

Le propriétaire des Dolphins de Miami, Stephen Ross, un développeur milliardaire de New York, voulait acheter la propriété et construire un hôtel et une tour de condos de 350 pieds (107 mètres de haut), mais ce plan est dans les limbes. La zone a une limite de hauteur de 200 pieds (61 mètres) et une mesure de vote de la ville qui aurait permis l’échec de la construction mardi.

Les responsables de la ville disent que Ross pourrait toujours être intéressé par l’achat du terrain si un autre plan peut être élaboré.

The Associated Press