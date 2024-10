L’hôtel de luxe, un minibar et une querelle en cours entre Rebekah Vardy et Coleen Rooney

Coleen Rooney (à gauche) et Rebekah Vardy étaient dans des camps opposés lors du procès très médiatisé pour diffamation en 2022.

Une dispute à propos d’un hôtel de luxe, d’une note de mini-bar et de deux femmes qui n’arrivent tout simplement pas à s’entendre.

Oui, vous l’avez deviné. Wagatha Christie est de retour.

Le différend entre Coleen Rooney et Rebekah Vardy est revenu devant les tribunaux cette semaine, exactement cinq ans après la publication virale sur les réseaux sociaux qui a déclenché leur bataille en diffamation très médiatisée.

Lors du procès de la Haute Cour en 2022, les médias du monde entier ont assisté au procès, captivés par les détails d’un polar digne de l’auteure Agatha Christie.

Rooney avait accusé l’épouse de son compatriote footballeur d’avoir divulgué à la presse des informations privées la concernant, et finalement est sorti victorieux.

Vardy a été condamnée à payer 90 % des frais de justice de sa rivale, qui s’élèvent désormais à plus de 1,8 million de livres sterling.

Cette semaine, la confrontation est revenue devant les tribunaux alors que Vardy tentait de réduire cette facture.

C’est une saga digne d’un feuilleton, et qui puise dans l’histoire des Britanniques. fascination avec les Wags (épouses et copines) des footballeurs. Il a déjà donné naissance à plusieurs documentaires. Et ce n’est pas encore fini.

« Nous reviendrons à un moment donné l’année prochaine pour un processus atroce d’analyse des coûts, ligne par ligne », a déclaré l’avocat spécialisé en médias Jonathan Coad, qui a suivi l’affaire depuis le début.

« C’est ridicule », ajoute-t-il. « C’est le dernier endroit où tu veux finir. »

Voici ce que nous avons appris après une autre semaine de la désormais tristement célèbre dispute sur Wagatha.