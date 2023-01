L’hôtel de Lucknow scellé après que le directeur ait incendié la voiture d’un officier de l’armée

Un hôtel de Lucknow, la capitale de l’Uttar Pradesh, a été scellé aujourd’hui après que la voiture d’un major de l’armée a été incendiée en raison de son objection à ce que de la musique forte soit jouée tard dans la nuit dans l’établissement.

Cinq personnes ont été arrêtées et la police recherche le principal accusé – le directeur de l’hôtel Milano and Cafe. La Lucknow Development Authority a déclaré que l’hôtel était illégal et un avis de justification a été signifié aux opérateurs.

L’hôtel est situé près de la maison du major Abhijit Singh à Gomtinagar. Dimanche soir, il a demandé au personnel de l’hôtel d’arrêter la musique, mais ils ont refusé, ce qui a provoqué une dispute. La musique a été arrêtée après l’intervention de la police.

Il s’est endormi après l’arrêt de la musique. Vers 3 h 30 ce lundi, il a vu sa voiture brûler. Au moment où il a pu éteindre le feu, la voiture était complètement brûlée, a-t-il déclaré à la police.