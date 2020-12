L’hôtel de Donald Trump à New York n’est plein qu’à 16% car le coronavirus fait des ravages dans l’industrie hôtelière.

Les investisseurs individuels – qui possèdent les chambres – ont été informés qu’ils devront aider à couvrir une perte de 9 millions de dollars sur les chambres afin de maintenir l’hôtel à flot.

Les dirigeants des hôtels de Trump ont déclaré aux investisseurs cette semaine que l’augmentation des infections à Covid-19 réduisait à nouveau leur activité, mettant fin à une brève amélioration de l’automne.

Pour atteindre le seuil de rentabilité, l’hôtel Trump doit être rempli à environ 70%, les clients payant 600 USD par nuit, selon le Washington Post.

Les dirigeants ont déclaré que depuis le début du mois de novembre, l’hôtel était plein à environ 16%, bien en deçà du taux requis pour réaliser un profit.

Le président a minimisé à plusieurs reprises la menace que représente la pandémie.

Ce week-end, le président a déclaré que le pays « tournait le coin », mais les dirigeants avaient raconté une histoire moins prometteuse sur l’intérêt commercial de Trump.

« Alors que nous voyions des signes encourageants de croissance et de reprise, cet élan s’est tempéré vers la fin octobre, avec une augmentation des cas de covidus dans tout le pays », a déclaré Matthew Vandegrift, directeur général de l’hôtel lors d’une conférence téléphonique.

«L’élan que nous connaissions s’est ralenti fin novembre.

La structure de gestion inhabituelle de l’hôtel de Trump signifie que l’entreprise elle-même n’est pas propriétaire du bâtiment et qu’elle est plutôt à deux pour l’exploiter.

Au lieu que l’entreprise en soit propriétaire, les investisseurs sont propriétaires des chambres individuelles de l’hôtel après qu’elles ont été vendues il y a des années à ceux qui voulaient une part des bénéfices.

Aujourd’hui, cependant, les dirigeants ont dit aux investisseurs lors de la conférence téléphonique qu’ils ne devraient pas être récompensés par des bénéfices cette année et qu’ils pourraient même avoir à envoyer de l’argent pour maintenir l’hôtel en marche.

Selon les calculs du Washington Post, l’hôtel a subi des pertes d’environ 9 millions de dollars sur ses chambres en 2020 et s’attend à plus de pertes en 2021 d’environ 7,5 millions de dollars à l’échelle de l’hôtel.

Trump – qui a minimisé à plusieurs reprises la pandémie – devra y faire face s’il revenait à la tête de son entreprise une fois qu’il quitterait ses fonctions en janvier.

Le journal rapporte qu’en demandant des éclaircissements, un investisseur a demandé: «Outre l’argent que nous, les propriétaires d’unités, perdons en 2020, devons-nous encore transférer plus d’argent?

« Vous allez certainement devoir virer plus d’argent pour 2021 », a répondu Douglas Russell, qui préside le conseil d’administration de l’immeuble, à l’appel auquel Donald Trump Jr., fils du président et membre du conseil d’administration de l’entreprise, siégeait.

Trump a confié le contrôle de son organisation à ses fils Trump Jr.et Eric pendant son mandat.

S’il revient à la tête de l’entreprise une fois qu’il quitte ses fonctions en janvier, la pandémie sera l’une des principales préoccupations de son entreprise sous son contrôle.

L’organisation de Trump a été durement touchée par le coronavirus en raison de sa dépendance aux voyages et à l’hospitalité, et a provoqué des centaines de licenciements et la fermeture à long terme de son hôtel de Vancouver.

Les gens se rassemblent pour protester contre l’hôtel du président américain Donald Trump alors qu’il déclarait une urgence nationale en février 2019. Les dirigeants de l’organisation Trump ont déclaré aux investisseurs qu’ils seraient tenus de transférer plus d’argent à l’hôtel pour qu’il continue à fonctionner.

Les dirigeants ont déclaré lors de l’appel de lundi qu’ils avaient également licencié 80 employés à New York depuis le début de la pandémie, a rapporté The Post.

Autre signe de ralentissement, le chef de l’hôtel Jean-Georges Vongerichten – qui travaille dans un restaurant haut de gamme au premier étage – a déclaré mardi que l’organisation Trump avait accepté de réduire son loyer d’environ un quart.

Les restaurants de New York ont ​​été touchés par les restrictions de verrouillage de la ville, ce qui a entraîné la fermeture temporaire des restaurants à l’intérieur.

Vongerichten’s a été contraint de licencier 216 employés, et alors que les restaurants en salle ont rouvert à New York, le maire Bill de Blasio a déclaré qu’il serait probablement nécessaire de fermer à nouveau bientôt alors que les cas de coronavirus continueraient d’augmenter.

S’adressant au Post, Vongerichten a déclaré qu’il pourrait devoir demander des réductions supplémentaires à l’organisation Trump si les affaires ne s’amélioraient pas à nouveau en 2021.