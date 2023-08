L’hôtel a duré 260 ans. Maintenant c’est un tas de décombres

Une page Facebook de l’ancien pub a publié une déclaration peu après l’incendie, déplorant la perte du site patrimonial.

« Donc, après 10 mois de travail acharné, de très longues heures et des obstacles constants, c’est assez ennuyeux de voir votre lieu de travail se retrouver comme ça… temps passé, argent perdu, et l’un des plus grands bâtiments/plus vieux pub et patrimoine disparu. Tout ça pour l’argent [sic] », a déclaré le poste.

« Je laisserai tout le monde tirer ses propres conclusions sur les événements récents … encore merci pour les messages d’inquiétude et de soutien. »

Alors que son intérieur a été vidé, la façade du pub et certaines parties de l’extérieur sont restées debout, incitant les responsables à lancer des appels urgents pour que la structure soit reconstruite « brique par brique ».

Dans une lettre co-écrite au South Staffordshire Council le 7 août, le maire des West Midlands, Andy Street, a plaidé pour que la propriété d’importance culturelle et historique soit reconstruite en utilisant autant de matériaux originaux que possible.