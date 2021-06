L’hôte russe de l’Euro, Saint-Pétersbourg, affiche un bilan record de Covid

L’hôte russe de l’Euro 2020, Saint-Pétersbourg, a signalé samedi le bilan quotidien de Covid-19 le plus élevé du pays pour une ville depuis le début de la pandémie.

Les chiffres officiels ont indiqué que la ville, qui a déjà accueilli six matches de l’Euro 2020 et doit accueillir un quart de finale vendredi, a enregistré 107 décès dus au virus au cours des dernières 24 heures.

Les agences de presse russes ont déclaré qu’il s’agissait du bilan le plus élevé de toutes les villes russes depuis le début de la pandémie.

Saint-Pétersbourg était l’endroit où des dizaines de supporters finlandais ont attrapé le coronavirus après s’être rendus dans la ville pour la défaite de leur équipe contre la Belgique.

Plus tôt cette semaine, les responsables de la ville ont interdit les ventes de nourriture dans la zone des fans de l’euro après avoir restreint le nombre et ordonné la fermeture des aires de restauration dans les centres commerciaux.

Saint-Pétersbourg a signalé 817 nouveaux cas le premier jour de juin, mais ce nombre a régulièrement augmenté sur plusieurs semaines pour atteindre 1 247 samedi.

Les médias locaux ont publié des photos et des vidéos de milliers de personnes inondant les rues de Saint-Pétersbourg dans le cadre des célébrations marquant la fin de l’année scolaire, peu de mesures anti-virus étant respectées.

Les matches de l’Euro 2020 se sont déroulés avec un nombre de spectateurs limité à la moitié, mais attirent toujours plus de 26 000 personnes.

La Russie dans son ensemble a connu une explosion de nouveaux cas de coronavirus depuis la mi-juin, entraînée par la variante hautement infectieuse du Delta identifiée pour la première fois en Inde. Le pays a signalé 21 665 nouvelles infections samedi – une augmentation de 25% par rapport à la semaine dernière et le chiffre quotidien le plus élevé depuis le 21 janvier, mais toujours en deçà du record de 29 935 le 24 décembre.

« Une chose est nécessaire »

L’augmentation spectaculaire des infections intervient alors que les autorités de Moscou poussent les Russes sceptiques à l’égard des vaccins à se faire vacciner après avoir levé la plupart des restrictions anti-virus à la fin de l’année dernière.

« Pour arrêter la pandémie, une chose est nécessaire : des vaccinations rapides et à grande échelle. Personne n’a inventé d’autre solution », a déclaré samedi le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, à la télévision publique.

« Pour résoudre fondamentalement ce problème, vous devez être vacciné ou vous rendre en confinement », a-t-il déclaré à l’agence de presse RIA Novosti.

La Russie a signalé samedi 619 nouveaux décès dus à des coronavirus dans tout le pays – le bilan quotidien le plus élevé depuis décembre – portant le total à 132 683 décès depuis le début de la pandémie.

Mais les responsables du sixième pays le plus touché au monde – et le plus durement touché en Europe – ont été accusés de minimiser la gravité de l’épidémie dans le pays.

Dans le cadre d’une définition plus large des décès liés au coronavirus, l’agence de statistiques Rosstat a déclaré fin avril que la Russie avait enregistré au moins 270 000 décès depuis le début de la pandémie.

Seulement 21,2 millions sur une population d’environ 146 millions d’habitants avaient reçu au moins une dose de vaccin vendredi, selon le site Web Gogov, qui recense les chiffres de Covid des régions et des médias.

