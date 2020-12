L’animateur de « The Profit », Marcus Lemonis, a fait don de 250000 dollars à la recherche d’informations sur le bombardier de Nashville

La récompense pour les informations sur une bombe qui a secoué le centre-ville de Nashville tôt vendredi matin a grimpé à 315 000 $ après une promesse de 250 000 $ de l’hôte de «The Profit» Marcus Lemonis.

Lemonis a annoncé son don sur Twitter à la suite de contributions plus modestes de la Nashville Convention and Visitors Corp., de l’hôte de FOX Sports, Clay Travis, et du Lewis Country Store.

La star de télé-réalité a exprimé son horreur face à l’explosion qui a entraîné l’hospitalisation de trois personnes.

Les flics s’étaient précipités pour évacuer la zone avant l’aube le jour de Noël quand ils sont tombés sur le véhicule de plaisance gréé à la bombe faisant une annonce disant qu’il allait exploser.

«Nous ne pouvons pas faire terroriser nos rues comme ça», a écrit Lemonis.

C’est à ce moment-là que vous qui lisez ceci devez utiliser vos médias sociaux pour ce qui compte le plus. Protégez les gens », a-t-il ajouté. «Faisons passer le mot et aidons la ville à résoudre ce problème.

«Quelqu’un, quelque part, sait quelque chose. Faire connaitre.’

Les promesses de récompense ont été lancées vendredi après-midi par Nashville Convention & Visitors Corp et ses membres qui ont versé une contribution initiale de 10 000 $ avant de l’augmenter à 35 000 $.

«Comme tout le monde, nous nous sommes réveillés ce matin de Noël avec l’horrible nouvelle de l’explosion sur la Second Avenue. Nos cœurs, nos pensées et nos prières accompagnent tous ceux qui sont impliqués ou affectés », a déclaré Butch Spyridon, président et chef de la direction du NCVC dans un communiqué.

Nashville a été secouée aux premières heures du matin de Noël après qu’une bombe a explosé à 6 h 40 depuis un camping-car jouant un étrange compte à rebours de 15 minutes en boucle

La BI et les premiers intervenants travaillent sur les lieux après une explosion à Nashville avant l’aube vendredi qui s’est révélée plus tard être un bombardement intentionnel depuis un camping-car

«C’est alors que nous montrons au monde qui nous sommes. Merci à tous pour tout ce que vous faites pour notre ville et restez en sécurité. Je crois en Nashville.

Ils ont été suivis d’un don de 10 000 $ de Travis et de 20 000 $ du Lewis Country Store avant que Lemonis n’intervienne également.

«C’est dommage que cela se soit produit le jour de Noël ou n’importe quel jour en fait! A déclaré Lewis Country Store.

L’hôte de CNBC a été félicité sur Twitter pour sa contribution.

«Regarder la couverture non-stop sur l’attentat insensé du centre-ville de Nashville», a écrit l’animateur de radio country Shawn Parrs.

‘@marcuslemonis merci d’avoir augmenté avec la récompense $! Je suis toujours fier de représenter @CampingWorld Merci à nos premiers intervenants qui ont été sur les lieux toute la journée.

L’homme d’affaires Marcus Lemonis a fait un don de 250 000 $ pour demander plus d’informations

Lemonis a été félicité sur les réseaux sociaux pour sa contribution à l’argent de la récompense

Lemonis a grandi à Miami dans une grande famille libanaise américaine après avoir été adoptée du Liban à l’âge de neuf mois en 1974.

L’homme de 47 ans a travaillé pour son entreprise familiale avant de lancer sa propre entreprise et de devenir PDG et conférencier de haut niveau.

Il est le fondateur et PDG de Camping World, Good Sam Enterprises, Gander Outdoors et The House Boardshop, et a commencé à héberger « The Profit » en 2013.

L’émission de téléréalité met en vedette Lemonis à la recherche de petites entreprises prometteuses mais chancelantes qu’il peut aider.

En octobre, il a également créé la Fondation Lemon-AID avec un engagement de 50 millions de dollars visant à offrir de plus grandes opportunités aux petites entreprises et aux communautés mal desservies.

Parmi leurs premiers partenariats, il y avait un don d’un million de dollars à Grubhub et au programme «Plating Change».

Trois personnes ont été hospitalisées mais sont maintenant dans un état stable.

Le maire John Cooper a instauré un couvre-feu autour du site de la bombe vendredi soir alors que l’enquête se poursuivait et que le FBI recherchait des pistes.

Ils ont dit qu’aucun motif de l’attentat n’avait encore été trouvé.

La police a également confirmé que des tissus avaient été trouvés sur le site de la bombe qui, selon eux, pourraient provenir d’un humain.

Ils n’ont pas révélé à quelle distance du VR il avait été trouvé ou s’il pouvait être lié à un suspect ou à une victime.

La bombe a explosé de l’intérieur d’un véhicule situé sur la Second Avenue, entre Church et Commerce Street.

La police était déjà sur les lieux et évacuait des personnes après avoir été appelée dans la zone quarante minutes plus tôt au milieu des informations faisant état de coups de feu.

Lorsqu’ils sont arrivés sur place, les agents ont déclaré qu’il n’y avait aucun signe évident de fusillade, mais le VR diffusait une annonce mettant en vedette une voix de femme disant qu’elle exploserait dans 15 minutes.

Sur cette photo de la page Twitter du département de police de Metro Nashville, un camping-car, qui a explosé plus tard à Nashville, Tennessee, le 25 décembre 2020, est vu en train de conduire dans une rue. Il est diffusé à 1 h 22 jeudi soir. Il a explosé vendredi à 6 h 40

Il n’est pas clair si les prises de vue peuvent également avoir été sur l’enregistrement en cours de lecture à partir du RV.

Le FBI enquête mais jusqu’à présent, aucun suspect ni aucun mobile n’a été identifié.

La police ne sait même pas si quelqu’un se trouvait à l’intérieur du véhicule de plaisance lorsqu’il a explosé parce que l’explosion était si intense qu’elle a été complètement effacée avec tout ce qui se trouvait à l’intérieur.

L’explosion a provoqué des pannes généralisées d’Internet et de téléphones portables, des problèmes ayant été signalés dans le Kentucky et le Tennessee vers midi, heure locale.

La panne a frappé les systèmes 911 locaux et a obligé la FAA à interrompre temporairement les vols au départ de l’aéroport local.

On ne sait pas si le bâtiment AT&T était la cible de la bombe, mais le véhicule était stationné à l’extérieur. Il y a aussi des bars, des restaurants et des appartements à proximité qui n’avaient pas encore ouvert.

L’agent spécial du FBI en charge, Matt Foster, a lancé un appel au public pour information.

«Le FBI est aux côtés de la ville de Nashville aujourd’hui dans cet événement très tragique du jour de Noël.

«C’est aussi notre ville. Nous vivons ici, nous travaillons ici. Nous mettons tout ce que nous avons pour trouver qui était responsable de ce qui s’est passé ici aujourd’hui.

«Il y a des pistes qui doivent être poursuivies et des travaux techniques doivent avoir lieu».

Toute personne ayant des informations sur l’incident a été priée de contacter le FBI à l’adresse www.fbi.gov/nashville ou en les appelant.