L’hôte du sommet sur le climat met en garde les nations contre le “jeu à somme nulle”

BERLIN (AP) – Le ministre égyptien des Affaires étrangères a appelé les pays riches et en développement à se montrer prêts à faire des compromis lors des pourparlers sur le climat de l’ONU qu’il doit présider en novembre, affirmant mardi que les négociations ne devraient pas être un “jeu à somme nulle” entre les plus riches et les nations les plus pauvres.

Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a pris la parole alors que des responsables de 40 pays ont organisé une réunion de deux jours à Berlin, présentée comme une opportunité de rétablir la confiance après que les discussions techniques du mois dernier aient réalisé peu de progrès sur des questions majeures telles que l’aide climatique aux pays en développement.

Il a déclaré que les discussions “très utiles” ont rapproché les responsables égyptiens “de la compréhension des domaines de convergence et aussi d’éventuelles divergences qui nécessiteront plus de travail de notre part à tous” lors du sommet de novembre à Charm el-Cheikh.

Les pays en développement attendent toujours que les pays riches fournissent 100 milliards de dollars d’aide climatique chaque année, un objectif qui devrait être atteint d’ici 2020. Ils veulent également progresser sur la question de la restitution des « pertes et dommages » causés par le changement climatique.

Alors que la réunion de Berlin s’ouvrait lundi, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti que la limite de réchauffement climatique de 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) convenue dans les accords de Paris sur le climat de 2015 était de plus en plus hors de portée alors même que de plus en plus de personnes sont touchées par inondations extrêmes, sécheresses, tempêtes et incendies de forêt.

Les nations européennes se sont engagées à atteindre leurs objectifs climatiques malgré la guerre en Ukraine, incitant certains à rechercher de nouvelles sources de combustibles fossiles et à se tourner au moins temporairement vers le charbon pour compenser les insuffisances des livraisons d’énergie russes. Les pays en développement ont considéré les actions avec méfiance.

Shoukry, le président désigné de la conférence de Charm el-Cheikh, a déclaré que “nous devons faire des progrès substantiels à tous les niveaux et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte”.

“Cela nécessite que tout le monde soit à la hauteur de l’occasion et fasse preuve de compréhension et de volonté de compromis”, a-t-il déclaré lors d’une brève conférence de presse aux côtés de son homologue allemand. Il a ajouté « Nous ne pouvons pas nous permettre de retarder ou de revenir sur nos engagements » au milieu des retombées de la guerre de la Russie en Ukraine et de la pandémie de coronavirus.

« Les négociations sur le changement climatique ne doivent pas nécessairement être un jeu à somme nulle entre pays développés et pays en développement », a déclaré Shoukry.

