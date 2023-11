L’hôte du sommet de l’ONU sur le climat pousse les producteurs de pétrole à conclure un accord anticipé

Les partisans de l’initiative espèrent qu’elle amènera les compagnies pétrolières nationales, qui peuvent aller de géants comme Saudi Aramco à de plus petits producteurs comme Ecopetrol de Colombie, dans un dialogue sur la maîtrise des gaz à effet de serre. Il est impossible d’empêcher les températures d’augmenter de 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels sans une action agressive de la part de ces sociétés, qui représentent la moitié de la production mondiale de brut et possèdent 90 % des réserves mondiales de pétrole et de gaz.

«Jusqu’à présent, je pense que [national oil companies] n’ont pas été engagés », a déclaré Mark Brownstein, vice-président senior de l’énergie de l’Environmental Defence Fund, qui a participé aux discussions sur l’Alliance mondiale pour la décarbonisation. « La présidence de la COP s’y penche définitivement. On ne sait pas encore si l’industrie réagira.»

Les détails du plan examiné par POLITICO comprenaient un large éventail d’engagements que l’équipe de la COP28 des Émirats arabes unis demande aux compagnies pétrolières nationales et à d’autres sociétés détenues par des investisseurs d’adhérer, notamment en soutenant la promesse de l’accord de Paris sur le climat d’empêcher les températures d’augmenter de 2 degrés Celsius, avec un objectif ambitieux de 1,5 °C. Les entreprises signataires de l’engagement s’engageraient à investir dans les énergies renouvelables et les technologies à faible émission de carbone comme le captage du carbone, bien qu’il ne précise aucun objectif.

Et l’Alliance mondiale pour la décarbonisation exigerait que les entreprises s’engagent à atteindre des émissions de méthane « proches de zéro » et à « viser » à réduire leur torchage de routine d’ici 2030, ce qui pourrait apporter certains des avantages les plus rapides pour le refroidissement de la planète étant donné que le gaz est 86 %. fois plus efficace pour piéger la chaleur que le dioxyde de carbone sur 20 ans.





Quatre personnes qui ont examiné le contenu du document ont déclaré qu’il était possible que les détails aient changé depuis au fur et à mesure que les discussions progressaient.

Les partisans affirment que cet effort apporterait la transparence indispensable aux opérations des compagnies pétrolières nationales, qui sont généralement le moteur de l’économie de leur pays. Et ils espèrent que cela incitera ces entreprises à écologiser leurs opérations en appliquant une pression publique et internationale à laquelle elles sont rarement confrontées sur leurs marchés nationaux protégés.

Un porte-parole de la COP28 n’a pas commenté le contenu du document examiné par POLITICO, mais a déclaré que 20 entreprises – nationales et privées – avaient déjà signé cet engagement.

“La présidence de la COP28 a appelé tous les CIO et CNO à intensifier leurs efforts, à s’aligner sur le zéro net d’ici 2050 ou avant, à zéro les émissions de méthane et à éliminer le torchage de routine avant la fin de cette décennie”, a déclaré le porte-parole. «Cela fait partie du programme d’action du président de la COP28 visant à accélérer une transition énergétique juste et ordonnée et à répondre à la nécessité de perturber le statu quo et de décarboner le système énergétique d’aujourd’hui pendant que nous construisons les solutions à faibles émissions de carbone de demain.»

Pourtant, de nombreux militants du climat ont rejeté la série d’engagements contenus dans le document, les qualifiant de nouvel exemple tiède d’écoblanchiment de l’industrie pétrolière et gazière.

Ils affirment que plusieurs grandes sociétés pétrolières et gazières ont déjà publié des objectifs climatiques plus stricts que ce que les Émirats arabes unis envisagent et que cela fait double emploi avec des cadres existants qui ont des exigences de reporting plus rigoureuses. Ils ont critiqué le pacte émergent car il demande aux entreprises d’atteindre zéro émission nette uniquement dans leurs propres installations – et d’exclure les émissions du pétrole et du gaz qu’elles produisent et vendent, qui représentent la majorité du réchauffement de l’industrie.

“C’est un grand trou béant”, a déclaré David Waskow, directeur de l’initiative internationale sur le climat du World Resources Institute. “L’objectif de zéro émission nette dans vos propres opérations d’ici 2050 n’est pas vraiment remarquable.”

Contrairement aux grandes entreprises comme BP ou ExxonMobil qui subissent des pressions de la part des actionnaires et des gouvernements pour réduire leurs émissions, il existe peu de leviers que le public peut utiliser dans de nombreux pays dotés de compagnies pétrolières nationales. Ils sont à l’abri de la concurrence nationale et se concentrent sur la maximisation de la production afin de générer des revenus pour l’État.

Les entreprises nationales sont notoirement opaques, ce qui a généré une grande partie du scepticisme parmi les défenseurs du climat. Seules 28 des 72 compagnies pétrolières nationales ont publié des données de production vérifiables en 2021, selon des chercheurs du Natural Resource Governance Institute. Rares sont ceux qui publient des données sur leurs émissions.

Et même si le document de la Global Decarbonization Alliance indique qu’elle « vise à mesurer, surveiller, déclarer publiquement et vérifier de manière indépendante » les émissions de gaz à effet de serre, il ne dit pas que ces mesures sont nécessaires.

Une grande partie du scepticisme autour de ce plan est due au fait qu’il est poussé par les Émirats arabes unis et al-Jaber. Ses détracteurs affirment qu’il ne peut pas superviser de manière impartiale les négociations puisqu’il dirige également la compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi National Oil Co., ou ADNOC.

Al-Jaber a mis en œuvre certaines initiatives vertes au sein de l’entreprise – il a fixé les objectifs de l’ADNOC pour éliminer les émissions du puissant gaz à effet de serre méthane d’ici 2030 et atteindre zéro émission nette d’ici 2045. Mais l’entreprise prévoit également de dépenser 150 milliards de dollars pour développer le pétrole et capacité de production de gaz dans un pays qui est déjà le septième producteur mondial de ces carburants.

L’expansion simultanée de la production d’énergies renouvelables et de pétrole et de gaz apparaît dans les grands paramètres de l’Alliance mondiale pour la décarbonation. Il appelle les entreprises à réduire l’intensité des émissions, ou la quantité de gaz à effet de serre associée à la production et au transport d’un baril de pétrole, mais pas les émissions absolues, afin que la production globale puisse encore augmenter – ainsi que les émissions de ce pétrole qui réchauffent la planète. Et il n’inclut pas d’objectifs d’augmentation des investissements dans les énergies renouvelables, malgré les pressions des défenseurs de l’environnement.

“Je n’ai vu aucun réexamen de leur expansion pétrolière et gazière… Quelque chose doit céder”, a déclaré Alden Meyer, associé principal du groupe de réflexion environnemental E3G. « Obtenir quelque chose qui est considéré par beaucoup comme une initiative crédible qui obtient une part de l’engagement des producteurs s’avère difficile pour l’Alliance mondiale pour la décarbonisation. »

Al-Jaber a cherché à présenter son double rôle de président des négociations et d’ADNOC comme positif. Il s’est positionné comme occupant une position unique en tant que défenseur de l’action climatique ainsi que membre du monde conservateur des compagnies pétrolières nationales.

Al-Jaber a déclaré aux conférences de l’OPEP, le cartel des pays producteurs de pétrole auquel appartiennent les Émirats arabes unis, et de l’ADIPEC, une réunion des compagnies pétrolières nationales organisée à Abu Dhabi le mois dernier, qu’il était « inévitable » que le monde utilise moins de pétrole. combustibles fossiles.

Landon Derentz, directeur principal et président Morningstar pour la sécurité énergétique mondiale au Conseil atlantique, a déclaré que l’alliance potentielle des producteurs de pétrole était la première fois qu’un tel effort était proposé.

« L’industrie ne s’est engagée structurellement dans aucune sorte de modèle cohérent en matière de lutte contre les émissions climatiques », a-t-il déclaré. « Et je pense que cela institutionnalise quelque chose auquel on peut revenir de manière crédible et régulière. »