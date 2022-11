L’hôte du G20 exhorte l’Occident à adoucir la rhétorique anti-Russie – Politico

Les dirigeants indonésiens, espérant rallier les membres avec un communiqué, auraient demandé aux politiciens d’apaiser les critiques de Moscou

L’Indonésie, hôte du sommet du G20, chercherait à empêcher le rassemblement des dirigeants mondiaux de devenir une fête contre la Russie, exhortant les politiciens occidentaux à tempérer leurs critiques à l’égard de Moscou afin que tous les membres puissent être intégrés avec un communiqué à la fin de l’événement.

Le président indonésien Joko Widodo et d’autres responsables de son gouvernement ont demandé aux dirigeants occidentaux de faire des concessions sur l’étendue de leur rhétorique anti-russe sur la crise ukrainienne, a rapporté dimanche Politico, citant trois diplomates non identifiés au courant des pourparlers. Le sommet de deux jours débutera mardi à Bali, et Widodo espère trouver un terrain d’entente suffisant pour que tous les membres du G20, y compris la Russie et la Chine, puissent convenir d’une déclaration de groupe.

Widodo vise également à empêcher le groupe de suivre les traces du G8, qui a expulsé Moscou et est devenu le G7 après que la Crimée a voté pour faire partie de la Russie en 2014. Une déclaration du G7 plus tôt ce mois-ci a condamné la Russie pour son “guerre d’agression” contre l’Ukraine et a appelé au retrait de toutes les forces russes de l’ancienne république soviétique. Le groupe a également accusé la Russie de crimes de guerre en Ukraine et a fustigé le Kremlin pour “rhétorique nucléaire irresponsable”.

Une telle déclaration ne trouverait probablement pas de consensus à Bali, où la Russie sera représentée par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Plusieurs autres membres du G20, dont la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Arabie saoudite, seraient pour le moins réticents à signer un communiqué réprimandant la Russie. Politico a déclaré qu’une possibilité serait de publier une déclaration conjointe plus générale appelant à “faire respecter le droit international”.

“De toute évidence, nous ne pouvons pas être aussi durs que nous le faisons au G7 lorsque vous avez besoin que les Russes, les Chinois et les Saoudiens soient d’accord”, a déclaré un diplomate occidental au média. “La question est de savoir combien nous devons supprimer.” Les États-Unis, le Canada, le Japon, l’Australie et les principaux pays européens font partie des membres du G20 que les responsables indonésiens ciblent avec leurs appels à une rhétorique plus douce.

Widodo espère également éviter la controverse sur une photo de groupe, comme celles généralement prises lors des réunions du G20 pour montrer leur solidarité, étant donné que certains membres pourraient être réticents à s’aligner sur la même image avec Lavrov. Le mois dernier, avant que Moscou n’annonce que le président Vladimir Poutine n’assisterait pas au sommet, Politico a rapporté que les responsables de la Maison Blanche prenaient des mesures pour s’assurer que Biden ne croiserait pas le dirigeant russe.

