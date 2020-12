Le frère de l’hôte d’aujourd’hui Craig Melvin est décédé d’un cancer du côlon à l’âge de 43 ans.

Melvin a écrit dans un post Instagram déchirant que son frère, Lawrence Meadows, est décédé mercredi matin.

Meadows était le mari de sa chérie d’enfance, Angela, et le père de deux jeunes enfants, Addie, 11 ans et Lawson, 7 ans.

«Un pasteur baptiste, un entrepreneur et l’un des meilleurs êtres humains que vous ayez jamais connus», a déclaré Melvin à propos de son frère aîné.

«Le cancer du côlon nous a tant volé lui et nous. Il a été diagnostiqué à 39 ans. Il est décédé mercredi à 43 ans », a partagé Melvin dans le message avec une image de lui-même, Meadows et leur autre frère, Ryan.

Selon Melvin, après que son frère a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade 4 en 2016, « il a passé pas mal de temps au cours des dernières années à sensibiliser à la maladie ».

«Nous allons continuer ce combat. Nous vous aimons, mon frère ‘, a écrit Melvin.

Aujourd’hui, a rapporté que Melvin, 41 ans, avait partagé pour la première fois la nouvelle du diagnostic de son frère en 2017 lors d’un segment de l’émission.

À l’époque, il a révélé que les médecins avaient enlevé une tumeur de la taille d’une balle de baseball de son abdomen en octobre 2016, mais avait découvert que le cancer s’était déjà propagé.

En 2018, Meadows a déclaré à Today: « Je pense que souvent, lorsque les gens entendent » cancer « , ils pensent: » Oh mon Dieu, eh bien j’ai fait tout ce que je voulais faire, laissez-moi aller de l’avant et succomber à cela » mais non, il n’y a pas une partie d’une fibre en moi qui dit jeter l’éponge ou abandonner parce que cela ne fait pas partie de mon ADN.

À ce stade, Meadows avait subi 28 traitements de chimiothérapie à Houston.

À l’exclusion des cancers de la peau, le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes et les femmes aux États-Unis, selon l’American Cancer Society.

Les dangers du cancer colorectal ont été mis sous les projecteurs encore plus après la mort tragique de la star bien-aimée des Black Panther, Chadwick Boseman. Il est décédé à l’âge de 43 ans le 28 août.

Comme beaucoup d’autres maladies, le cancer du côlon affecte de manière disproportionnée les Afro-américains.

Les Afro-Américains sont deux fois plus susceptibles de développer un cancer du côlon à début précoce que les Blancs, a déclaré le Dr Scott Kopetz, un oncologue au MD Anderson Cancer Center de Houston, au Texas, qui a traité Meadows, à Today en 2017.

Melvin et sa famille demandent que des dons soient faits à l’Alliance contre le cancer colorectal en l’honneur de son frère.

La nouvelle du frère de Melvin est venue quelques jours seulement après que l’animateur de l’émission Today, Bobbie Thomas, ait perdu son mari Michael Marion à l’âge de 42 ans.

L’éditeur de style, 46 ans, a fait l’annonce dans un post Instagram dimanche dernier, écrivant: « Rien n’est normal. Peut-être que rien ne sera plus jamais normal. Pour moi, ce ne sera pas le cas. Mon mari est parti.

La mort de Michael est survenue après avoir subi un accident vasculaire cérébral en mai de l’année dernière. Une nécrologie du défunt avocat a déclaré qu’il était décédé mardi après une « lutte héroïque ». Il ajoute: « Il avait un sourire qui illumine toutes les pièces dans lesquelles il est entré. »

Partageant trois photos avec son mari, Thomas a ajouté: « Avec toute la peur, la colère et la division dans le monde en ce moment, il est si facile de s’énerver à propos du manque de normalité.

Mais je vous en supplie, tous ceux qui lisent ceci, gardez ce que vous avez en ce moment au lieu de vous concentrer sur ce que vous n’avez pas.

«Une chose que nous avons tous, c’est la gentillesse. Absorbe-la, prolonge-la, épuise-la.

Marion était une avocate diplômée de l’Université du Michigan, de la George Washington School of Law et de la NYU School of Law.

Le couple s’est marié en 2013 et a eu un fils ensemble, Miles, cinq ans. Thomas avait partagé leur lutte pour avoir des enfants après l’échec des cycles de FIV.