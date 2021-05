L’hôte d’Indian Idol, Aditya Narayan, attribue le verrouillage de 2020 pour avoir accéléré son mariage avec Shweta Agarwal | Nouvelles des gens

New Delhi: L’animatrice et chanteuse d’Indian Idol, Aditya Narayan, attribue le verrouillage imposé en 2020 pour avoir accéléré son mariage avec sa petite amie de longue date Shweta Agarwal.

Dans une interview avec un portail de divertissement, Aditya a expliqué comment Shweta et lui-même se livreraient à divers petits combats l’année dernière, car le chanteur manquait beaucoup son amour et était incapable de la rencontrer en raison de restrictions.

«Vous voulez que vos proches soient près de chez vous… C’est à ce moment-là que j’ai décidé qu’après ce verrouillage, il n’y aurait plus d’arguments concernant le fait de passer du temps ensemble», a partagé Aditya avec Pinkvilla.

Parlant de la façon dont il a convaincu les parents de Shweta, Aditya révèle: «J’ai dit que je me fichais du nombre de personnes qui viennent, peu importe où nous le faisons, donnez-moi simplement la main de votre fille en mariage et faisons-le. Heureusement, lorsque nous nous sommes mariés en décembre, les choses allaient beaucoup mieux.

Le chanteur a également expliqué en quoi le verrouillage de 2021 était différent de celui de l’année dernière. «Alors maintenant que cette deuxième vague est arrivée, j’ai l’impression que nous avons fait la bonne chose. Maintenant, elle est là et je ne me sens plus jamais seule.

Aditya est également le fils du célèbre chanteur de lecture hindi Udit Narayan.