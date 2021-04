Brooke Baldwin fait ses adieux finaux en tant qu’animatrice de « CNN Newsroom ».

Après avoir passé ses deux dernières heures en ondes à couvrir les principales nouvelles du procès de Derek Chauvin à la casquette de réfugié du président Biden, et les funérailles du prince Philip aux manifestations de Minneapolis contre la fusillade de Daunte Wright, Baldwin a consacré les 15 dernières minutes de « CNN Newsroom » à son départ. .

«Je suis rempli d’émotion et de gratitude», a déclaré Baldwin, notant que ses collègues présentateurs et son équipe avaient une vidéo pour elle qu’elle n’avait jamais vue auparavant.

Après la pause publicitaire, un montage de ses interviews et de sa couverture de la dernière décennie a joué avec le chyron lisant «Le dernier jour de Brooke: Célébrer les 10 ans et plus de Brooke Baldwin à CNN».

« Ce travail, mon émission ici à CNN, n’était pas censé être le mien à l’origine », a déclaré Baldwin, partageant un « petit secret » qu’elle n’était censée remplir que pendant une semaine jusqu’à ce que le réseau trouve une ancre. « J’ai gardé ce siège au chaud pendant près de 11 ans. »

Elle a poursuivi: « Ce travail, utiliser ma voix pendant plus d’une décennie a été tout simplement un privilège profond. »

Baldwin, 41 ans, a partagé sa gratitude envers sa «famille CNN» et les téléspectateurs qui l’ont regardée.

« A vous à la maison, merci. Merci de m’avoir fait confiance, merci de m’avoir tenu responsable. Merci pour tout l’amour », a déclaré un Baldwin émotif. « Et pour vous, ma famille CNN. Mon petit groupe CNN, c’est la partie la plus difficile. Merci de m’avoir rendu meilleur. Merci de m’avoir poussé. »

Elle a terminé ses adieux en appelant à des voix plus diversifiées dans le journalisme tant sur le terrain que dans les suites exécutives.

« Mettez-vous un peu mal à l’aise. Parlez. Et continuez à pousser », a conclu Baldwin. « Je suis Brooke Baldwin ici à New York et j’ai hâte que vous vous rejoigniez dans notre voyage ensemble. »

Baldwin a également interviewé le rappeur d’Atlanta Killer Mike, notant qu’il était la seule personne qu’elle savait qu’elle voulait avoir dans l’émission le dernier jour. Le rappeur, de son vrai nom Michael Santiago Render, a évoqué la violence armée et la mort de Noirs aux mains de la police.

Baldwin a annoncé son départ en février lors de son émission de l’après-midi en disant qu’elle se retirerait des nouvelles et qu’elle quitterait le réseau d’information par câble en avril.

La semaine dernière, l’ancre de longue date a révélé que l’une des principales raisons pour lesquelles elle s’éloignait de son concert sur CNN était qu’elle commençait à se sentir trop à l’aise.

«À la seconde où vous vous sentez vraiment, vraiment à l’aise quelque part après une longue période de temps, il est temps de passer à autre chose», a déclaré Baldwin dans une interview avec Yahoo Entertainment.

L’ancre a rappelé que son père avait dit « être mal à l’aise est une bonne chose » et elle a gardé ces mots à l’esprit. Elle a dit que même si «il est difficile de passer de quelque chose d’aussi confortable», elle a «sacrifié» une grande partie de sa vie sociale et «était très seule» pendant beaucoup de ses jeunes années.

Contribution: Maria Puente et Elise Brisco

«Oui, je me sens vulnérable»:Brooke Baldwin quitte CNN pour se concentrer sur son nouveau livre

Suite:Brooke Baldwin dit que les conseils de son père l’ont encouragée à quitter le travail « vraiment confortable » de CNN