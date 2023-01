L’hôte des Russes sélectionné pour le match des étoiles de la LNH

Six joueurs du comté étaient parmi ceux choisis par la ligue de hockey élite

Des vedettes russes du hockey, dont Alexander Ovechkin, ont été sélectionnées parmi la liste des 32 joueurs annoncée par la LNH pour son All-Star Game 2023, qui aura lieu en Floride le mois prochain.

La ligue a confirmé les premiers noms jeudi après avoir été choisis par le Département des opérations hockey de la LNH. Douze autres joueurs seront ajoutés aux listes pour les quatre décisions de la ligue à la suite d’un vote des fans.

Les six Russes déjà nommés incluent la star des Capitals de Washington, Ovechkin, qui a été sélectionné pour la pièce maîtresse de la LNH pour la 13e fois – un record de franchise. Ovechkin, 37 ans, continue de poursuivre l’histoire cette saison après s’être hissé au deuxième rang du classement des pointeurs de tous les temps de la LNH, derrière seulement Wayne Gretzky.

Ovechkin a de nouveau cadré jeudi soir dans la défaite 6-2 des Capitals contre les Blue Jackets de Columbus. Le but était le 809e de la carrière d’Ovechkin dans la LNH et son 29e de la saison.

Ovechkin a raté les trois derniers matchs des étoiles pour lesquels il a été sélectionné, se retirant en 2019 et 2020 en faveur de se reposer pour le reste de la saison, et étant expulsé en 2022 après avoir été testé positif pour Covid-19.

Ailleurs sur la liste pour 2023, Ovechkin a été rejoint sur la liste de la division métropolitaine par l’ailier droit russe Andrei Svechnikov des Hurricanes de la Caroline et le gardien de but des Rangers de New York Igor Shesterkin – vainqueur du trophée Vézina du meilleur gardien de la LNH la saison dernière. Svechnikov, 22 ans, a été sélectionné pour la première fois dans la LNH, en récompense d’une saison au cours de laquelle il a jusqu’à présent inscrit 33 points en 38 matchs – ainsi que 78 coups sûrs.

Dans la division Atlantique, le Russe Nikita Kucherov représentera le Lightning de Tampa Bay. Kucherov et son équipe ont raté un « triplé » historique de triomphes de la Coupe Stanley la saison dernière, tombant au dernier obstacle contre l’Avalanche du Colorado. Kucherov, 29 ans, continue d’impressionner et compte 54 points en 37 matchs jusqu’à présent cette saison. Pour Kucherov, il s’agit d’une quatrième sélection All-Star.

La Russie a deux représentants sur la liste de la division centrale. L’ailier gauche Kirill Kaprizov, 25 ans, connaît une saison impressionnante au Wild du Minnesota, où il a établi des records de franchise en amassant 22 buts et 47 points au total. Kaprizov fera une deuxième apparition consécutive dans le All-Star Game après ses débuts la saison dernière.

Le Russe Vladimir Tarasenko, 31 ans, figurait également sur l’alignement de la division centrale, mais l’ailier droit des St. Louis Blues sera probablement remplacé après avoir subi une blessure à la main. Tarasenko a néanmoins été nommé sur la liste du All-Star Game pour la quatrième fois, après des sélections en 2015, 2016 et 2017.

Selon le nouveau format de la LNH, les 12 joueurs restants pour le match des étoiles – un gardien de but et deux patineurs pour chaque division – seront sélectionnés par un vote des fans. Le week-end All-Star 2023 aura lieu les 3 et 4 février à la FLA Live Arena, qui abrite les Panthers de la Floride à Sunrise.

L’action mettra en vedette le match des étoiles de la LNH lui-même ainsi qu’une compétition d’habiletés des étoiles. Le match des étoiles se jouera à nouveau dans un format 3 contre 3, dans un tournoi mettant en vedette des équipes de 11 joueurs de chacune des quatre divisions de la ligue.

