L’hôte de Splitsvilla 14, Sunny Leone, félicite Urfi Javed pour s’être fait une place avec son sens de l’habillement

D’une part, Urfi Javed a fait face à de sévères critiques contre ses choix de mode risqués. D’autre part, elle a reçu des mots positifs d’appréciation de Sunny Leone. L’hôte de Splitsvilla 14 a récemment félicité Urfi pour s’être fait une place avec son sens inhabituel de l’habillage dans un marché saturé.

Dans une nouvelle interview, lorsque Sunny a été interrogée sur Urfi, qui est également candidate à Splitsvilla 14, la star de Ragini MMS 2 a déclaré qu’elle trouvait Urfi incroyable. Elle a également respecté son choix de reprendre l’idée de se créer une identité différente, ce que beaucoup pourraient ne pas aimer.

“Je pense que ce qu’elle a fait, créer une niche pour elle-même dans un marché complètement saturé, est incroyable. Elle a pris l’idée que, ‘c’est comme ça que je suis différente et je suis d’accord avec ça, je veux m’habiller comme je Je veux parler comme je veux, je veux parler de quelque chose qui est important pour moi, que ça plaise ou non à quelqu’un. Je pense qu’elle est incroyable”, a déclaré Sunny à Bollywood Hungama.

Parlant plus avant de rencontrer Urfi sur les plateaux de Splitsvilla 14, Sunny a déclaré qu’elle adorait sa présence dans l’émission de téléréalité car elle était du genre “Main aisi hi hoon”. Elle a ajouté que c’était un plaisir de la regarder car elle avait également eu des moments émotionnels et vulnérables dans la série, et elle pense que les gens vont également voir son autre côté.

Pendant ce temps, Urfi fait la une des journaux depuis que Chetan Bhagat l’a qualifiée de distraction pour les jeunes. Chahatt Khanna a soutenu la déclaration de Chetan et a déclaré qu’elle était heureuse que les gens aient commencé à s’y opposer. Cela ne s’est pas bien passé avec Urfi qui a critiqué Chetan et Chahatt pour avoir utilisé son nom à des fins publicitaires.