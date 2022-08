L’hôte de ReAwaken Tour dit qu’il se sent harcelé par le procureur de New York

BATAVIA, NY (AP) – Un pasteur chrétien de l’ouest de New York a déclaré qu’il se sentait intimidé et harcelé après que le procureur général de l’État, un démocrate, ait envoyé une lettre disant qu’elle croyait qu’un événement politique d’extrême droite prévu dans son église cette semaine pourrait conduire à violence raciale.

Dans la lettre envoyée le 3 août, la procureure générale Letitia James a averti les organisateurs de l’événement ReAwaken America Tour que son bureau pourrait intenter une action en justice si la rhétorique « extrémiste » des orateurs incitait à une conduite violente ou illégale.

L’événement de deux jours à l’église Cornerstone de Batavia, à mi-chemin entre Buffalo et Rochester, devrait mettre en vedette le fils du président Donald Trump, Eric Trump, l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn et d’autres. La lettre de James a été adressée à Flynn et à l’organisateur de l’événement Clay Clark et envoyée aux soins de l’église.

Le pasteur de l’église Cornerstone, Paul Doyle, a déclaré qu’il n’y avait aucune validité à la suggestion que l’événement faisait la promotion du racisme ou de la violence.

“Je m’oppose aux mots qu’elle utilise, comme des opinions extrêmes”, a-t-il déclaré à l’Associated Press. « Qu’est-ce que ça veut dire ? C’est quoi extrême ? Nous sommes des chrétiens conservateurs. Maintenant, nous sommes extrêmes ? »

Il a déclaré que la lettre avait effrayé les membres de sa congrégation, un groupe d’environ 150 à 200 personnes, qu’il a décrit comme multiethnique et multiracial.

« J’ai l’impression qu’elle essaie de m’intimider. Nous sommes une église de petite ville », a déclaré Doyle.

Quelques dizaines de personnes se sont rassemblées devant l’église de Batavia plus tôt cette semaine pour protester contre l’événement, qui mettra également en vedette le PDG de MyPillow, Mike Lindell, des théoriciens du complot COVID-19 et des personnes qui ont tenté de rejeter les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

La Constitution américaine offre de solides protections à la liberté d’expression et James, dans sa lettre, n’a pas directement demandé l’annulation de l’événement ou la désinvitation de certains orateurs.

Mais James a dit qu’elle craignait que l’événement, qui se tient à l’occasion du cinquième anniversaire du rassemblement Unite the Right à Charlottesville, en Virginie, “pourrait stimuler la violence extrémiste ou à motivation raciale”. Elle a cité “des déclarations extrémistes passées faites par vous-mêmes et les autres intervenants de la tournée”, mentionnant spécifiquement une théorie du complot raciste qui a récemment inspiré un homme armé à tuer 10 Noirs dans un supermarché de Buffalo.

Les enquêteurs, a-t-elle dit, “se tiennent prêts” à répondre à toute violation des lois de l’État.

“Vous êtes donc chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que l’événement est pleinement conforme aux exigences des lois sur les droits civils de New York et de toutes les autres lois étatiques et fédérales applicables”, a écrit James, notant la possibilité d’amendes de 5 000 $ en cas de violation.

Le bureau de James a refusé de commenter la plainte du pasteur selon laquelle la lettre était destinée à refroidir la liberté d’expression, mais a noté que la lettre était adressée aux organisateurs de l’événement, et non à l’église ou au pasteur.

La lettre ne citait aucun acte de violence spécifique lors des événements passés du ReAwaken America Tour.

Lors d’une étape d’une tournée à Phoenix en janvier, la police a été appelée après que les participants se soient moqués des enseignants d’une école voisine parce qu’ils portaient des masques médicaux.

Certains des événements ont suscité des protestations modestes mais pacifiques. Après un tumulte communautaire dans l’Oregon, un arrêt de la tournée ReAwaken en avril a été déplacé d’un champ de foire du comté de la ville rurale de Redmond vers un stade de baseball de ligue mineure dans la capitale de l’État, à plus de deux heures de route.

Lors de certains événements, le groupe chrétien Faithful America a envoyé un camion d’affichage mobile pour encercler les événements afin “d’exposer les orateurs comme de faux prophètes qui tordent et déforment la religion pour attaquer la démocratie”, a déclaré son chef, le révérend Nathan Empsall. .

Doyle a déclaré que la page Facebook de son église avait commencé à recevoir des commentaires l’accusant de racisme quelques minutes après avoir annoncé que l’événement se tiendrait à Batavia au lieu de Rochester, à proximité, où un autre lieu avait été annulé après une réaction violente d’élus, d’artistes et d’autres.

Doyle a déclaré que l’église envisageait une action possible mais n’était pas plus précise.

« Harcèlement de la part de notre propre gouvernement. Je me sens harcelé. Je suis un respectueux des lois — je suis un homme d’affaires. Je respecte la loi, je crains Dieu et j’organise un événement », a-t-il déclaré.

The Associated Press