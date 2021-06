L’hôte de MSNBC se scolarise après avoir blâmé les restaurants de ne pas pouvoir embaucher des gens, leur disant de PAYER PLUS – The Right Scoop

Hier, l’animatrice de MSNBC, Stephanie Ruhle, a sauté sur Twitter et a reproché aux restaurants de ne pas être en mesure d’embaucher des gens, les mettant au défi de venir dans son émission et de discuter de ce qu’ils ont fait avec l’argent que le Congrès leur a donné :

À tous les restaurateurs qui « ne trouvent pas de travailleurs parce que les gens sont trop payés pour rester à la maison »… joignez-vous à moi sur @RuhleOnMSNBC pour discuter de la façon dont vous avez dépensé les deux séries de prêts PPP FORGIVEABLES et les 28 milliards de dollars distribués par American Rescue Plan.#payer plus – Stéphanie Ruhle (@SRuhle) 9 juin 2021

Elle reproche en fait à ces restaurants de ne pas payer plus pour attirer les travailleurs. C’est exactement ce que dirait un gauchiste, en particulier celui qui n’a jamais été propriétaire de restaurant et qui a essayé de trouver le bon équilibre entre les coûts de main-d’œuvre et d’attirer les clients. Et je suis sûr qu’elle veut probablement que ces restaurants paient 15 $ l’heure ou quelque chose comme ça, ce qui tuerait probablement de nombreux restaurants.

Le fait est que Ruhle sait exactement pourquoi le pays est actuellement en crise d’embauche, et c’est parce que le gouvernement fédéral et les États distribuent tellement d’argent en chèques de chômage que les gens gagnent plus avec le chômage qu’ils ne le feraient avec un chèque de paie. Donc, ils ne sont pas à la recherche d’emplois parce qu’ils sont à l’aise avec l’aide gouvernementale.

Mais au lieu de cela, elle décide de blâmer les restaurants et elle a été scolarisée hier à cause de cela :

Chers propriétaires de petites entreprises américaines, voici ce que les médias libéraux pensent de vous. Ils n’ont jamais dirigé de restaurant eux-mêmes, et pourtant ils ne ressentent que du mépris pour ceux qui le font. https://t.co/JRr9ryAswx – Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) 10 juin 2021

désolé, je n’arrête pas de revenir à la vendeuse de dérivés sur cash de Wall Street qui se penche sur les petites entreprises. est-ce que… sait-elle ce que signifie « PPP » ? indice : le premier « P » signifie « Chèque de paie ». https://t.co/xq76gebeX4 – le tsar Becket Adams (@BecketAdams) 9 juin 2021

Elle a une tonne de réponses proposant de faire exactement cela, mais ce n’était vraiment pas le but de cela. Il s’agit de présenter les propriétaires de petites entreprises comme des méchants. NBC News est mauvais pour vous, comme toutes les nouvelles du câble. https://t.co/bwE04fjQbT – Nathan Wurtzel (@NathanWurtzel) 10 juin 2021

En tant que restaurateur, permettez-moi de dire que LES MÉDIAS LIBÉRAUX SONT HORS DE CONTACT. https://t.co/9snRVAYhB9 – Représentant Lauren Boebert (@RepBoebert) 10 juin 2021

Le montant *maximum* qu’un propriétaire unique pouvait obtenir en prêts PPP était de 20 833 $. Une personne au chômage au taux moyen pendant la pandémie a gagné environ 50 000 $. Vous devriez parler à des personnes qui refusent de retourner au travail, et non à des propriétaires d’entreprise qui subissent des pertes juste pour rester ouverts. https://t.co/aVRgEAzwbX – Virginie Kruta (@VAKruta) 9 juin 2021