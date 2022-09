L’hôte de MSNBC fait exploser la couverture des «deux côtés» – RT World News

L’Holocauste et le changement climatique sont des questions qui n’ont pas “d’autre face” digne d’être signalée, selon un éminent journaliste

Les mots “des deux côtés” devrait être « retiré de notre vocabulaire médiatique », selon Mehdi Hasan, hôte de MSNBC. Certaines histoires n’ont qu’un seul point de vue qui mérite d’être rapporté, croit-il.

Hasan, un journaliste politique d’origine britannique qui animait auparavant une émission sur Al Jazeera, a plaidé contre des reportages équilibrés sur certaines questions lors d’un événement organisé par la Knight Foundation mercredi.

Il a qualifié la dépendance à l’égard des « deux côtés » d’un “béquille fondamentale” et un “façon paresseuse de couvrir notre moment politique [that] est profondément dangereux. Il y a un certain nombre de problèmes majeurs qui n’ont pas “les deux côtés”, a-t-il déclaré. Hasan a donné comme exemples l’Holocauste, le changement climatique, le suffrage universel et l’acceptation des résultats des élections par le côté perdant.

Le journaliste a également inclus dans la liste des articles mettant en vedette des affirmations de « QAnon » selon lesquelles “L’Amérique est dirigée par une cabale de pédophiles médiatiques”, en référence au groupe marginal en ligne ténébreux connu pour son dévouement à l’ancien président américain Donald Trump.

Cependant, des questions telles que “ce que devrait être l’impôt sur les sociétés” être sont “parfaitement légitime” questions à débattre et pour une approche « des deux côtés » de la couverture, a déclaré Hasan.

“Il y a deux mots que nous devons supprimer de notre vocabulaire médiatique en ce moment et c’est” les deux côtés “. Cette béquille, cette dépendance aux « deux côtés » comme une sorte de manière paresseuse de couvrir notre moment politique est profondément dangereuse. » Mes commentaires à @semaforben ce matin à DC – regardez/partagez : pic.twitter.com/edPKXvAGFL — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) 7 septembre 2022

Il a fait ces remarques lors d’une discussion sur les reportages politiques aux États-Unis avec Ben Smith, l’ancien rédacteur en chef de BuzzFeed News et ancien chroniqueur du New York Times.

L’événement faisait partie d’une série de conversations entre Smith, qui est maintenant le rédacteur en chef de la start-up Semafor, et diverses personnalités des médias. Les invités précédents incluent l’animateur de Fox News Tucker Carlson, John Harris, le rédacteur en chef fondateur de Politico, et Taylor Lorenz, le chroniqueur technologique controversé du Washington Post et anciennement du New York Times.