L’hôte de Memorial Jack Nicklaus présente ses condoléances à Jon Rahm après un test positif au Covid-19 | Actualités golfiques

Jack Nicklaus a été choqué par le test Covid-19 positif de Jon Rahm

L’hôte du tournoi Memorial, Jack Nicklaus, a exprimé sa sympathie à Jon Rahm après son retrait spectaculaire de l’événement tout en détenant une avance de six coups.

Le champion en titre était prêt à devenir le premier champion consécutif à Muirfield Village depuis Tiger Woods, il y a 20 ans, lorsqu’un superbe troisième tour de 64 a ouvert une avance considérable sur le terrain.

Mais alors que Rahm quittait le 18e green samedi soir, il a été accueilli par le conseiller médical du PGA Tour, le Dr Tom Hospel, qui l’a informé qu’il avait été testé positif pour Covid-19 et qu’il devrait désormais s’isoler pendant 10 jours.

Rahm avait six tirs d’avance avant de se faire dire qu’il devrait se retirer

Rahm a été testé pour le coronavirus chaque jour après que les officiels du tournoi ont découvert grâce à leur protocole de recherche des contacts que l’Espagnol avait déjà été en contact étroit avec une personne qui avait été testée positive pour Covid-19.

Le numéro 3 mondial avait été testé négatif toute la semaine jusqu’à samedi, lorsqu’un diagnostic positif de Covid-19 a été confirmé alors que Rahm était sur le 18e fairway, ne laissant aux officiels d’autre choix que de le retirer du tournoi.

« Je me sens très mal pour Jon Rahm », a déclaré Nicklaus dans un communiqué. « Il a joué au golf absolument brillant cette semaine. Jon savait dès lundi qu’il était entré en contact étroit avec une personne testée positive au COVID, et il a suivi tous les protocoles du PGA Tour en ce qui concerne la recherche des contacts.

« Il n’y avait pas de choix pour le Tour ou Jon. Au nom du Tournoi commémoratif, nos pensées vont à Jon et à sa famille, ainsi qu’à tous les clients qui ont assisté à un tour spectaculaire de Jon, seulement pour être annulés par cette horrible pandémie notre monde continue de durer.

« Je souhaite à Jon un prompt rétablissement et j’espère qu’il reprendra bientôt la compétition. »

Rahm était accompagné de Patrick Cantlay et Scottie Scheffler pour son troisième tour après avoir terminé plus tôt son deuxième tour samedi matin, réalisant un trou d’un coup au 16e en jouant aux côtés de Collin Morikawa et Xander Schauffele.

Les 66 de Morikawa lui ont finalement valu une part de l’avance de 54 trous avec Cantlay, les deux subissant des tests de coronavirus avant d’être autorisés à participer au tour final, bien que Cantlay était convaincu qu’il ne supporterait pas un deuxième combat du virus .

« J’ai déjà eu COVID, donc je dois imaginer que j’ai des anticorps, donc je ne me sens pas trop inquiet », a déclaré Cantlay, le champion du Memorial 2019. « Évidemment, c’est un peu une préoccupation, mais je dois imaginer que je l’avais plus tôt cette année, donc je me sens plutôt bien à ce sujet.

« C’est évidemment très décevant pour Jon. C’est en quelque sorte la pire situation pour que quelque chose comme ça se produise, et il a bien joué aujourd’hui et c’est vraiment dommage. C’est malheureux.

Collin Morikawa devrait être testé avant le tour final de dimanche

« Je suis sûr que ce n’est pas autant une secousse pour moi que pour lui. Malheureusement, je suppose que nous savions que c’était un potentiel qui se cachait même lorsque nous sommes revenus au golf. C’est tout simplement extrêmement malheureux. »

Andy Levinson, le vice-président senior de l’administration du tournoi au PGA Tour, a également été introduit devant les médias pour clarifier la situation concernant Rahm et ses partenaires de jeu, et il a insisté sur le fait que tous les protocoles Covid-19 étaient respectés.

« Chaque fois que nous avons un joueur qui devient positif, nous effectuerons une recherche des contacts pour déterminer si un individu répond ou non à la définition de contact étroit, qui est généralement à moins de six pieds pendant 15 minutes ou plus », a déclaré Levinson.

« Et s’il est déterminé que cet individu est un contact étroit, il entrerait dans notre protocole de recherche des contacts, mais notre protocole de recherche des contacts permet aux joueurs de continuer à participer tant qu’ils suivent notre protocole de test et les restrictions des installations.

« Patrick Cantlay et Scottie Scheffler sont interrogés par notre équipe de recherche des contacts ce soir, et nous déterminerons s’ils répondent ou non à cette définition de contact étroit, et s’ils le font, ils passeront un test le matin. . »