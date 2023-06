L’hôte de Love Island, Maya Jama, révèle la pire expérience de rencontre de tous les temps avant une nouvelle série

L’animatrice de LOVE Island, Maya Jama, estime que sa pire expérience de rencontre a été d’avoir un bogey clairement visible coincé dans le nez.

Le présentateur de 28 ans, qui est sorti avec le rappeur Stormzy, 29 ans, a admis l’incident embarrassant avant la nouvelle série de l’émission de téléréalité, à partir de demain sur ITV2.

TVI

Maya Jama a admis son incident de rencontre le plus embarrassant avant la nouvelle série de Love Island[/caption] Getty

L’hôte de Love Island a avoué avoir un bogey visible pendant son nez lors d’un rendez-vous[/caption]

Elle a dit: « Quand tu vas aux toilettes et que tu as un énorme bogey et qu’ils te sourient tout le temps. Cela s’est passé. »

Maya a déclaré qu’elle était d’accord avec les nouvelles règles des médias sociaux de l’émission, qui demandent que les comptes des insulaires soient inactifs tout au long de leur séjour dans la villa.

La star a ajouté: «Je prends souvent moi-même une pause sur les réseaux sociaux. C’est agréable de se connecter un peu au monde réel.

« Mais en même temps, je ris sur les réseaux sociaux et j’apprécie ça.

« J’ai l’impression que si j’étais à l’école maintenant, j’y serais fortement, alors que j’ai eu l’expérience de ne pas l’avoir et de l’avoir, donc je trouve un peu un bon équilibre avec ça. »

En plus d’être obsédée par les signes astrologiques, Maya a admis qu’elle croyait également à l’énergie des cristaux.

Elle a ajouté: « On m’a déjà offert des cristaux pour mon anniversaire et je les ai mis à côté de mon lit. Je sais qu’ils sont censés être pour une bonne énergie.