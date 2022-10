L’hôte de Love Island, Maya Jama, partage un cliché avec une maman rarement vue

L’hôte de LOVE Island, Maya Jama, a célébré sa mère rarement vue en lui rendant visite alors que le couple déjeunait.

La présentatrice de télévision, 28 ans – qui a décroché cette semaine le rôle d’ancre emblématique d’ITV2 après le départ de Laura Whitmore – était tout sourire alors qu’elle se détendait dans sa maison blanche chic.

Instagram

Maya Jama a célébré en passant du temps de qualité avec sa mère[/caption]

Instagram

La maman sosie de Maya l’a mise au monde à l’âge de 18 ans[/caption]

Maya s’est démaquillée en posant dans un haut blanc confortable, assorti au survêtement tout blanc de ses parents.

Sadie, qui a donné naissance à Maya à l’âge de 18 ans, a été vue en train de grignoter un sandwich pendant que sa fille célébrait : “Maman est en ville”.

Elle a posé pour une autre diapositive sur le flux Instagram de l’ancien animateur de Radio 1 alors que Maya pouvait être entendue dire: “Ouais, tu es mignonne, c’est une vidéo.”

Maya a déjà séduit les fans avec des images de sa mère sosie.

LIRE LA SUITE MAYA JAMA POSTES D’HÉBERGEMENT Laura Whitmore rompt le silence alors que Maya Jama se révèle être la nouvelle animatrice de Love Island OH MAYA ! Les fans de Love Island disent tous la même chose alors que Maya Jama se prépare à monter à bord d’un jet privé

L’année dernière, elle a partagé un cliché montrant Sadie la rejoignant sur le plateau à Bristol.

En postant une vidéo pendant une pause du tournage avec Chunkz, une Maya excitée a dit à ses abonnés : “Maman est là”.

Sadie est déjà apparue aux côtés de Maya dans All Round To Mrs Brown’s Boys et a une fois de plus surpris les téléspectateurs avec son apparence.

Maya a admis qu’elles étaient souvent confondues avec des sœurs, ajoutant: “Tous mes petits amis et amis qui étaient des gars l’aimaient.”





Maya est incroyablement proche de sa mère Sadie, avec qui elle a grandi à Bristol aux côtés de son frère Omar.

Parlant de leur relation précédemment, Maya a déclaré au Evening Standard: “Elle m’a eu à 18 ans, donc notre relation était un peu différente. Je me suis moins rebellé parce que j’étais assez libre.

“Ma mère a toujours dit : ‘Je veux que tu vives tes expériences – dis-le moi. Je ne vais pas te juger ni te crier dessus.'”

Mais elle a ajouté : « Elle est cependant bannie de mes soirées. Elle est trop ivre.

Pendant ce temps, ITV a officiellement annoncé son nouveau visage de l’émission de rencontres à succès cette semaine, des semaines après que The Sun a révélé en exclusivité que Maya avait été choisie pour l’affronter.

Maya a déclaré: «J’ai toujours été une si grande fan de Love Island et je suis tellement excitée d’animer l’une des émissions préférées du pays! J’ai hâte d’entrer dans la Villa pour rencontrer tous les insulaires.

En savoir plus sur le soleil Accrochez votre manteau Les Britanniques profiteront de l’été indien 17C et il devrait durer jusqu’à Halloween AMUSEMENT FESTIF Les acheteurs adorent cet incroyable jeté de Noël confortable à 8 £

Directeur de la programmation et des acquisitions de réalité et contrôleur, ITV2, ItvBe & CITV, Paul Mortimer a déclaré: “Trouver un nouvel hôte pour suivre la merveilleuse Laura Whitmore n’allait jamais être facile.

“Dans Maya Jama cependant, nous avons un autre fan de haut niveau de la série qui sera un excellent ajout à la famille Love Island. Cool, charmante et charismatique, je parle pour nous tous quand je dis que Maya apportera également un style de présentation unique au spectacle, tout comme Laura et, bien sûr, la très regrettée Caroline Flack. Nous sommes très heureux de l’avoir à bord.

Instagram

Maya Jama a récemment été confirmée comme nouvelle animatrice de Love Island[/caption]

mayajama/Instagram

Maya a déjà parlé de sa relation étroite avec ses parents Sadie[/caption]

Instagram

Maya a raconté comment tous ses copains masculins adoraient sa jeune maman[/caption]