L’hôte de Love Island, Maya Jama, arrêté par les agents d’immigration de l’aéroport pour une raison très inhabituelle

MAYA Jama a révélé qu’elle avait été transportée par l’immigration lors de son arrivée aux États-Unis récemment – ​​parce que l’officier voulait parler de Love Island.

Le jet-setter, 28 ans, ne peut pas échapper à l’émission ITV2, qui revient pour sa dixième série la semaine prochaine.

STUDIOS ITV

L’hôte de Love Island, Maya Jama, a révélé qu’elle avait été arrêtée par des agents d’immigration alors qu’elle s’envolait pour les États-Unis[/caption] Getty

Elle a déclaré: «Ce ne sont même pas des célébrités, c’est juste partout où je vais.

« J’étais récemment à l’aéroport pour aller en Amérique et la femme à l’immigration me disait à quel point elle aimait le spectacle.

« Elle me posait des questions sur tous les insulaires.

« On ne m’a posé aucune question sur la raison pour laquelle j’étais dans le pays, mais plutôt sur tout ce qui s’est passé lors de la dernière série. »

Maya parcourt le monde pour affaires et pour le plaisir, ce mois-ci seul voyageant en Thaïlande et au Festival de Cannes en France.

Elle a été grillée par l’agent de sécurité alors qu’elle se rendait à New York.

Maintenant, elle est sur le point de se pavaner dans la villa de la télé à Majorque pour accueillir le dernier groupe de célibataires grésillants.

C’est la deuxième série de la présentatrice née à Bristol en tant qu’animatrice de l’émission de rencontres, mais sa première fois dans son cadre d’origine.

Maya a déclaré: « C’est tellement excitant, j’étais pleine de nerfs pour ma première série parce que je me demandais à quoi ça ressemblerait.

« Maintenant, je sais que je me sens vraiment prêt et excité, il y a un peu plus d’attentes, donc je veux juste m’assurer que je réponds à nouveau à ces attentes.

« Je suis ravi d’en ajouter encore plus. Plus d’opinions, plus de plaisir, plus d’ambiance.

Maya, dont l’étoile a explosé depuis qu’elle a signé pour remplacer Laura Whitmore, est maintenant devenue le visage de la marque de beauté Rimmel et les robes qu’elle portait dans la villa sud-africaine se sont vendues dans le monde entier.

Elle a cassé Internet dans la robe noire découpée de 1 575 £ qu’elle a enfilée le premier soir.

Maya a déclaré: « La pression est forte pour ma styliste car les robes ont très bien fonctionné lors de la dernière série.

« Nous n’avons pas encore décidé, mais j’ai dit que je voulais avoir l’air plage, sexy et fun.

« Je dirais que ‘l’été d’Ibiza’ est l’ambiance que je recherche. »

Ce n’étaient pas seulement les robes qui ébouriffaient les plumes des fans, les téléspectateurs adoptant également son style de présentation plus détendu.

Maya a pris le temps de discuter avec les Islanders, y compris les éventuels vainqueurs de la série Kai Fagan et Sanam Harrinanan, et les a entraînés à travers de grandes décisions.

Elle a ajouté: «J’aime pouvoir avoir une relation un peu plus personnelle avec les Islanders.

« C’est un sentiment agréable d’être impliqué dans une émission que j’aime et dont je suis fan depuis si longtemps.

« J’ai appris que tout peut changer si rapidement, vous pouvez avoir une idée de qui, selon vous, peut gagner une minute, puis tout peut changer le lendemain. »

La formation de départ de dix célibataires prometteurs comprend une esthéticienne, un ingénieur gazier et un agent immobilier.

Maya les accueillera dans la villa ce week-end avant le lancement de l’émission lundi soir.

ITV2 a révélé la semaine dernière une série de mesures d’obligation de diligence, y compris un gel permanent des comptes de médias sociaux des insulaires pour endiguer la pêche à la traîne.

Getty

La star a révélé que l’agent d’immigration voulait lui parler de Love Island[/caption]