L’hôte de Love Island, Maya Jama, appelle un vil troll après avoir envoyé son message classé X

L’hôte de LOVE Island, Maya Jama, a appelé un vil troll Instagram aujourd’hui après lui avoir envoyé un message classé X.

La star de la télévision n’a fait aucun prisonnier lorsqu’elle a partagé la capture d’écran du DM grossier avec ses 2,4 millions de followers.

Le fan trop zélé, qui a couvert son visage sur sa photo de profil, a écrit “Drug this d ** k” suivi d’un emoji de baiser après avoir regardé une vidéo de Maya à l’arrière d’une voiture chantant Love Is The Only Drug d’Ultra Nate .

Maya avait son propre message, répondant: “Bonjour à cet homme qui veut que son d ** k soit drogué.”

Elle a ensuite fait savoir aux fans que ce n’était pas la première fois qu’elle recevait des messages offensants de sa part.

Maya a poursuivi: “[laughing emojis] Je suis vraiment puéril, mais se réveiller avec une fumée aussi excitante que vous entendez “aime la seule drogue” et en faire à propos de votre zizi est hilarant.

Plus tard dans la journée, elle s’est défoulée au gymnase avant ses débuts à Love Island.

La présentatrice de télévision a posé aux côtés de son entraîneur personnel et a révélé qu’elle était “en forme et prête” pour l’émission ITV2.

Maya, 28 ans, a été confirmée comme nouvelle animatrice de Love Island plus tôt cette année, en remplacement de Laura Whitmore.

En gardant les choses décontractées et sans maquillage, dans des leggings de sport noirs, un soutien-gorge de sport et une veste grise, Maya a posé avec son biceps en l’air.





Republiant le cliché partagé par son PT, elle a plaisanté en disant qu’elle était “en forme et prête” pour le programme.

“J’AI REÇU UN MESSAGE”, a-t-il écrit à ses fans aux côtés d’un emoji insulaire. “Love Island, votre nouvel hôte est en forme et prêt.”

Cela vient après que nous ayons révélé que Maya et son ex-petit ami Stormzy sont de retour ensemble après une série de réunions adorées lors d’événements exclusifs.

INSTAGRAM

Maya a souri et a montré son corps incroyable en un clin d’œil avec son PT[/caption]

Instagram/@mayajama

Maya a été confirmée comme nouvelle animatrice de Love Island cette année[/caption]