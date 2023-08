L’hôte de la MLS dit que Bruce Arena a utilisé des insultes raciales contre quelqu’un

L’entraîneur-chef de la New England Revolution, Bruce Arena, avait déjà été mis en congé administratif fin juillet. Alors que le club et la Major League Soccer n’ont pas révélé grand-chose sur la question à l’époque, des détails potentiels commencent à arriver. La Révolution du mardi 1er août selon laquelle leur entraîneur aurait fait des « remarques inappropriées et insensibles ». Les responsables de la Ligue enquêtent actuellement sur l’incident.

Néanmoins, la co-animatrice de MLS 360, Kaylyn Kyle, a maintenant affirmé qu’Arena avait utilisé une insulte raciale envers quelqu’un du club. L’ancien international canadien a fait l’allégation sur Sirius XM Le spectacle de football. Kyle commentait la signature par les Revs d’un nouveau joueur désigné, puis est passé à la référence à la suspension d’Arena.

L’hôte d’Apple présente ses excuses aux propos racistes de Bruce Arena

Kyle, cependant, a ensuite utilisé l’application de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter pour clarifier ses remarques. « Sur l’épisode d’hier de Le spectacle de football sur Sirius XM, j’ai fait des remarques inappropriées et inexactes sur la base de l’examen de Bruce Arena par la MLS », a déclaré l’hôte de la MLS.

« L’enquête de la ligue – dont je n’ai aucune connaissance ni information de première main – porte sur des allégations selon lesquelles l’entraîneur aurait fait des remarques insensibles. Je n’avais aucune base pour dire ce que j’ai dit dans l’émission. Les mots ont un impact et je m’excuse pour mes actions. J’ai parlé avec insouciance et j’aurais dû faire plus attention à mes paroles.

Notre choix : Comprend : tous les matchs de la saison régulière, les éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des ligues, etc. S’inscrire

Il reste à voir si Kyle ne faisait que deviner les allégations ou si elle a sauté sur l’arme en publiant l’information. L’ancienne star du football est l’une des figures clés de la couverture de la MLS par Apple. En plus d’animer l’émission enveloppante MLS 360, Kyle est également commentateur et analyste pendant les matchs. Apple en est actuellement à la première année de son contrat de 2,5 milliards de dollars sur 10 ans pour la diffusion des matchs de la MLS.

Les joueurs de Revs ne sont pas au courant des allégations exactes de l’entraîneur

L’athlétisme rapporte également qu’Arena reste actuellement à l’écart de son équipe. Il n’a soi-disant eu aucun contact avec les joueurs ou le staff. Le média affirme que les joueurs de Revolution sont également essentiellement dans l’ignorance des allégations. Il ne semble pas y avoir de calendrier précis concernant l’enquête.

La MLS a suspendu Arena pour plusieurs matchs en 2020 suite à un langage inapproprié envers un arbitre.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire