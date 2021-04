TELECASTER Robin Roberts est co-présentateur de Good Morning America sur ABC depuis plus de 15 ans.

Roberts, qui a été ouverte à propos de ses batailles de santé dans le passé, a utilisé sa plate-forme de médias sociaux pour reconnaître publiquement sa sexualité pour la première fois en 2013.

L’hôte de Good Morning America, Robin Roberts Crédits: Getty

L’hôte de GMA, Robin Roberts, est-il gay?

En 2013, la présentatrice de GMA a révélé qu’elle était gay sur Facebook, reconnaissant également sa petite amie de longue date, Amber Laign.

Dans le message du Nouvel An, Roberts a écrit: «Je suis reconnaissant pour toute ma famille, ma petite amie de longue date, Amber, et mes amis alors que nous nous préparons à célébrer une nouvelle année glorieuse ensemble.»

Dans le message, Roberts a également remercié ses médecins et infirmières qui l’ont aidée dans ses batailles de santé.

En 2008, la télécaster a combattu un cancer du sein et, en 2012, on lui a diagnostiqué une maladie sanguine rare qui a entraîné une greffe de moelle osseuse.

«En ce moment, je suis en paix et remplie de joie et de gratitude», a-t-elle écrit.

«Je suis reconnaissant à Dieu, à mes médecins et infirmières pour ma bonne santé rétablie. Je suis reconnaissant à ma sœur, Sally-Ann, d’être ma donatrice et de m’avoir offert la vie.

« Je suis reconnaissant pour les nombreuses prières et je vous souhaite mes meilleurs vœux pour mon rétablissement. Je vous les renvoie tous 100 fois. En ce dernier dimanche de 2013, je vous encourage à réfléchir à ce pour quoi vous êtes également reconnaissant. »

Qu’a-t-elle dit après la sortie de Colton Underwood?

Le mercredi 13 avril, l’ancienne star du Bachelor Colton Underwood a révélé qu’il était gay lors d’une interview préenregistrée sur Good Morning America.

Dans une interview très franche, Underwood a parlé avec Roberts de sa difficulté à accepter qui il était.

Il a dit à Robin qu’il était maintenant «le plus heureux et le plus en santé» qu’il ait jamais été de sa vie après avoir surmonté une crise de dépression.

Dans une interview avec GMA, l’ancienne star de Bachelor Colton Underwood a partagé avec Roberts qu’il était gay Crédit: ABC

Même révélant à un moment donné, il a affirmé qu’il aurait préféré mourir plutôt que d’admettre qu’il était gay.

Roberts a réfléchi à son propre coming-out après avoir interviewé l’ancien célibataire dans un article diffusé le mercredi 13 avril sur GMA.

«J’expire même parce que je sais de première main ce que ça fait de dire votre vérité et de faire savoir à tout le monde au-delà de votre famille et de vos amis», a déclaré Roberts sur GMA après son interview avec Underwood diffusée.

Roberts a également partagé quelques mots de soutien avec Underwood que sa mère a offerts après son coming-out.

«J’ai partagé avec lui quelque chose que ma mère a dit quand je lui ai parlé de ma sexualité, que je suis gay, et elle a dit: ‘Dieu vous aime à cause de qui Il n’est pas à cause de tout ce que vous faites ou ne faites pas.

«Et c’est une chose avec laquelle beaucoup de chrétiens homosexuels se débattent.»

Underwood, qui est un chrétien fervent, a déclaré que l’année dernière, il s’était rapproché de Dieu parce qu’il avait finalement commencé à être honnête.

Qui est la petite amie de Robin Roberts?

Roberts est avec Amber depuis près de 16 ans, mais le couple n’a pas officiellement noué le nœud.

Le couple a célébré son 15e anniversaire l’été dernier.

Roberts est en couple avec sa petite amie de longue date, Amber Laign Crédits: Rex

« Vous avoir à mes côtés est un cadeau alors que nous continuons à naviguer dans cette chose appelée la vie », a écrit Roberts à Amber dans un post Instagram le 26 juillet 2020.

«Je te rends fou… Je sais c’est pourquoi je t’aime encore plus à ce jour. Tu as le cœur le plus gentil et la plus belle âme que quiconque que je connaisse.

« Tu m’as montré à maintes reprises de rester humble et de toujours traiter les autres avec le plus grand respect, car on ne sait jamais ce que l’on peut traverser. »