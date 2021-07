L’hôte de Dragon’s Den, Evan Davis, est testé positif au coronavirus malgré un double piqûre

L’animateur de DRAGON’S Den, Evan Davis, a expliqué qu’il avait un « test Covid positif » malgré sa double vaccination – et sera temporairement remplacé dans son émission de radio.

L’économiste et animateur, 59 ans, s’est rendu sur sa page Twitter pour expliquer son absence surprise de son émission Radio 4 PM.

L’hôte de Dragons Den, Evan Davis, a été testé positif au coronavirus malgré sa double vaccination[/caption]

L’économiste et animateur, 59 ans, a été contraint de se retirer de son émission sur Radio 4 tout en isolant[/caption]

Il a écrit : « Merci à Jonny Dymond de m’avoir encore remplacé sur @BBCPM aujourd’hui. Je ne travaille plus car je «vis l’histoire» avec mon propre test Covid positif.

«C’était un test PCR à domicile effectué samedi alors que je vis dans un quartier défavorisé.

« Le résultat a été une grosse surprise car je n’ai pas de symptômes évidents, des tests de flux latéral négatifs réguliers (y compris le jour de la PCR et depuis aussi), un record de port de masque assidu et j’ai des semaines après ma deuxième vax.

“Je ne me suis pas assis à l’intérieur dans un bar ou un restaurant depuis mars 2020.”

La voix off de la BBC a ajouté: «Je suppose que j’ai un cas très léger et les tests de flux latéral sont à peine capables de le détecter.

« Mais il doit y avoir des milliers comme moi qui ont l’air en sécurité sur les LTF mais passeraient un PCR si c’était fait, et ne s’en rendent pas compte. »

L’auteur de Made In Britain a suivi avec des mises à jour personnelles sur la réalité de l’auto-isolement à la maison.

Il a ajouté : « Encore un autre constat : mon partenaire a fait un test PCR et nous attendons les résultats. Mais il doit quand même s’isoler.

« Il s’avère que l’éloignement à la maison est vraiment difficile lorsque vous êtes tous les deux là tout le temps.. Et rester à l’écart du chien (selon les conseils) est presque impossible. »

Evan a rassuré ses fans de radio et a ajouté : « Je serai de retour en ondes depuis chez moi très bientôt lorsque nous aurons à nouveau configuré le kit. Portez-vous bien.

L’isolement d’Evan survient quelques jours seulement après que le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré qu’il avait été testé positif avec des « symptômes légers ».

Lui aussi avait reçu les deux doses du vaccin.

RENDRE LES CAS PLUS DOUX

Les experts disent que la bonne nouvelle est que les vaccins rendent les cas plus doux, car les personnes infectées qui ont eu un vaccin ont signalé moins de symptômes.

L’application ZOE suggère en outre que même si les cas sont en augmentation, cela ne se traduira pas par plus d’hospitalisations et de décès.

Les personnes vaccinées avec un résultat positif au test Covid ont déclaré qu’elles présentaient beaucoup moins de symptômes pendant l’infection que celles qui n’étaient pas vaccinées.





Ils ont signalé l’un des zéro symptômes au cours de leur première semaine d’infection, contre cinq chez ceux sans injection.

Et moins de la moitié présentaient les symptômes «classiques» d’une toux persistante, de fièvre et d’une perte de l’odorat, contre près de 70% des personnes non vaccinées.

Bien que les vaccins aient dépassé les attentes en matière de prévention des maladies graves, certaines personnes attraperont toujours le coronavirus s’il est en circulation, souffrant d’une infection bénigne.

Malheureusement, un très petit nombre tombera encore gravement malade parce que les jabs ne sont pas efficaces à 100 %.

Evan a déclaré que le résultat était « une grande surprise car je n’ai aucun symptôme évident »[/caption]