L’hôte d’American Pickers avait 60 ans

Frank Fritz, l’animateur de longue date d’American Pickers, est décédé lundi 30 septembre. Il avait 60 ans.

La nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux par son ami et co-animateur Mike Wolfe. Le duo est apparu ensemble sur l’incontournable History Channel pendant 10 ans et des centaines d’épisodes. La série a suivi Fritz et Wolfe alors qu’ils parcouraient le pays à la recherche d’antiquités et d’objets qu’ils pouvaient vendre dans leur boutique ou acheter pour les ajouter à leurs collections personnelles.

« C’est le cœur brisé que je partage avec vous tous que Frank est décédé hier soir », a écrit Wolfe dans un message hommage sur Instagram. «Je connais Frank depuis plus de la moitié de ma vie et ce que vous avez vu à la télévision a toujours été ce que j’ai vu, un rêveur aussi sensible que drôle. De la même manière hors caméra que devant la caméra, Frank avait le moyen d’atteindre le cœur de tant de personnes en étant simplement lui-même.

« Qui aurait rêvé que nous partagerions le cockpit d’un fourgon blanc devant des millions de personnes intéressées par nos aventures », a-t-il poursuivi. « Avant le spectacle, nous partions ensemble vers des endroits dont nous ignorions l’existence, sans destination en tête et juste avec la passion commune de découvrir quelque chose d’intéressant et d’historique. »

Wolfe a conclu : « Nous avons fait d’innombrables voyages et partagé tant de kilomètres et je me sens béni d’être à ses côtés lors de son dernier voyage de retour. Je t’aime mon pote et tu vas tellement me manquer, je sais que tu es dans un meilleur endroit.

« American Pickers » a été lancé sur History Channel le 18 janvier 2010 et a depuis été diffusé pendant 25 saisons. Fritz a subi un accident vasculaire cérébral à l’été 2022, quelques années après s’être retiré de la série en raison de problèmes de santé. Il était un habitué de « American Pickers » tout au long de la saison 2020 de l’émission.

« Frank a filmé « American Pickers » pendant plus d’une décennie. Nous nous souviendrons toujours du « charmeur barbu » et de sa recherche incessante de motos et de vélos vintage », ont déclaré The History Channel et la société de production « American Pickers » Cineflix Production dans un communiqué commun. « Nos pensées vont aux proches de Frank pendant cette période difficile. Il nous manquera beaucoup.

En plus de co-animer « American Pickers », Fritz est également apparu dans des épisodes d’autres émissions de History Channel telles que « Pawn Stars ». Il a également prêté sa voix à un épisode de la comédie animée de Seth MacFarlane « American Dad » en 2017.

« Frank Fritz était un être humain exceptionnel », a écrit Bill Stankey de l’équipe de direction de Fritz, Westport Entertainment. « Il aimait la vie, il se souciait des gens, il avait toujours un mot gentil à dire et il en savait plus sur l’Americana et les antiquités que quiconque que j’ai jamais rencontré. Il était le présentateur d’American Pickers. Il manquera à ses amis, à sa famille et à ses fans.