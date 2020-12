TipRanks

Le passage à l’hydrogène pourrait faire grimper ces 3 stocks

Dans un rapport sur le marché des carburants alternatifs, l’analyste Rupert Merer, de la Banque Nationale du Canada, examine les possibilités et les potentialités de l’hydrogène en tant que ressource énergétique et marchandise. Au cœur du problème, écrit-il, «les parties prenantes sur les marchés de l’énergie sont parvenues à un consensus sur le fait que le changement climatique est un problème et la décarbonisation de notre mix énergétique nécessitera une approche multiforme qui inclut H2. On estime que H2 pourrait fournir 15% à 25% des besoins énergétiques mondiaux … »Merer ajoute, des avantages potentiels de l’hydrogène,« H2 a la capacité de réduire les émissions dans des secteurs où la décarbonation est autrement difficile, comme la logistique du fret, le transport collectif et chauffage industriel. »Alors qu’est-ce que l’hydrogène et pourquoi est-il important? L’hydrogène est l’élément le plus abondant de l’univers observable et constitue un élément de base commun dans les molécules organiques complexes. On le trouve dans les dérivés du bois et du pétrole – il y a une raison pour laquelle ils sont communément appelés hydrocarbures – et avec l’oxygène, il fait partie de la molécule d’eau ordinaire. Sans l’hydrogène, la vie telle que nous la connaissons ne serait pas possible. Dans cet esprit, en utilisant la base de données TipRanks, nous avons bloqué trois actions que certains des meilleurs analystes de Wall Street ont exploitées pour obtenir des gains dans l’environnement croissant de l’hydrogène. Ballard Power Systems (BLDP) Le premier stock sur la liste est Ballard Power Systems, un fabricant de piles à hydrogène basé en Colombie-Britannique, au Canada. La société se concentre sur la technologie des membranes échangeuses de protons, l’une des nombreuses technologies concurrentes sur le marché des piles à hydrogène. Les piles à combustible PEM de Ballard sont distribuées dans le monde entier et, à ce jour, la société a produit et expédié plus de 400 MW de produits de piles à combustible. Les piles à combustible de Ballard sont utilisées dans la technologie des transports, pour permettre des bus, des camions commerciaux, des trains et des chariots élévateurs entièrement électriques.Comme de nombreux fabricants dépendants du secteur des transports, cette année a été difficile pour Ballard. Les perturbations causées par le coronavirus ont frappé l’entreprise dans deux directions: d’abord, les fautes habituelles dans les chaînes d’approvisionnement et de distribution – mais aussi, Ballard commercialise ses produits auprès des utilisateurs commerciaux, eux-mêmes bloqués en raison de la corona. Bref, Ballard a vu ses revenus baisser au premier semestre 2020, et ils n’ont pas encore récupéré. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’est établi à 25,6 millions de dollars, en ligne avec les premier et deuxième trimestres de l’année, mais le cours de l’action Ballard a augmenté de plus en plus toute l’année, malgré quelques périodes de volatilité à court terme. Dans l’ensemble, les actions ont augmenté de 170% depuis le début de l’année. Les gains montrent le cachet de l’hydrogène dans un marché qui recherche activement des sources d’énergie renouvelables, moins polluantes et sans émissions. L’hydrogène coche les trois cases. Couvrant Ballard pour Roth Capital, l’analyste 5 étoiles Craig Irwin voit la société dans une position solide pour une croissance future rapide. « BLDP est sorti du 3T20 avec 361 millions de dollars en espèces et sans dette, et avec seulement 100 millions à 120 dollars. m en capital nécessaire pour générer des bénéfices positifs. Mgmt a clairement indiqué son intention d’évaluer plus activement les objectifs de fusions-acquisitions sur l’ensemble des chaînes de valeur H2 et FC […] Nous restons optimistes quant à la hausse des revenus à LT soutenue par le nouveau programme de subvention China FC, et serions acheteurs en cas de faiblesse », a estimé Irwin. À cette fin, Irwin évalue BLDP a Buy, et son objectif de prix de 25 $ laisse place à 29%. croissance en 2021. (Pour voir les antécédents d’Irwin, cliquez ici) Wall Street est globalement d’accord avec cette analyse. Au cours des deux derniers mois, BLDP a reçu 3 notes d’achat et 1 Hold des analystes de Street. Avec un objectif de cours moyen de 24 $ par action, le potentiel de hausse est d’environ 24%. (Voir l’analyse boursière BLDP sur TipRanks) Air Products and Chemicals (APD) Air Products and Chemicals est principalement connu comme un fournisseur de gaz industriels – ce qui en fait un fournisseur naturel de l’hydrogène Dans sa forme pure, l’hydrogène est gazeux dans des conditions «normales». Au début de l’année, APD a capitalisé sur cet ajustement naturel et a conclu un contrat pour acquérir 5 usines de production d’hydrogène dans le cadre d’un accord d’une valeur de 530 millions de dollars. En plus des nouvelles usines, APD a également scellé sa position en tant que principal fournisseur d’hydrogène pour PBF Energy. Les acquisitions d’APD montrent qu’elle est sérieuse à devenir un fournisseur à long terme de l’industrie de l’hydrogène. APD est déjà un fournisseur important des raffineurs d’hydrogène, fournissant un gaz pur utilisable comme dans la technologie des carburants de transport. Au cours du récent 4T20 fiscal, APD a raté ses objectifs de bénéfices, mais a dépassé les prévisions de chiffre d’affaires. La ligne supérieure du FQ4 a atteint 2,32 milliards de dollars, en hausse de 2% d’une année sur l’autre et de 2% par rapport aux estimations. L’analyste d’Argus Bill Selesky apprécie la position globale d’APD sur le marché, notant: «Malgré la faiblesse des résultats au 4T20 en raison de la pandémie, nous pensons que les performances vont commencer à s’améliorer. Nous pensons également qu’APD est extrêmement bien positionnée pour gérer cette période en raison de ses flux de trésorerie stables, de sa dette inférieure à la moyenne et de sa cote de crédit de premier ordre. »Selesky donne aux actions APD un objectif de cours de 360 ​​$, suggérant une croissance de 33% à venir , et maintient une note d’achat sur l’action. (Pour voir les antécédents de Selesky, cliquez ici) Air Products a 11 revues récentes, décomposant 10 à 1 dans les achats et les prises, et attribuant à l’action une note consensuelle d’analyste Strong Buy. L’objectif de prix moyen est de 311,10 $, ce qui indique un potentiel de hausse de 15% par rapport aux niveaux actuels. (Voir l’analyse boursière APD sur TipRanks) BP PLC (BP) Le dernier mais non le moindre est BP, le géant pétrolier. Cette société a une réputation dans l’industrie en tant que chef de file dans la transition vers des sources d’énergie renouvelables non pétrolières et a dans le passé mené des initiatives dans l’énergie éolienne, solaire et hydrogène. L’année dernière, l’entreprise a rejoint le Global Hydrogen Council. En tant qu’acteur majeur sur le marché du gaz naturel, BP est bien positionné pour devenir également un fournisseur d’hydrogène « bleu », ou H2 dérivé de sources de gaz naturel.BP mène également un projet dans sa raffinerie de Lingen dans le nord-ouest de l’Allemagne installation de production d’hydrogène à partir d’eau. Le projet est en collaboration avec Orsted et, lorsqu’il sera entièrement mis en service en 2024, il sera en mesure de produire jusqu’à une tonne métrique d’hydrogène propre par heure.Prendre la tête du marché des énergies renouvelables est une façon pour BP de se renforcer. sa position future. L’industrie des hydrocarbures ne durera pas éternellement et 2020 a été une année particulièrement difficile. Les actions sont en baisse de 36% depuis le début de l’année et le chiffre d’affaires trimestriel est passé de 74 milliards de dollars au premier trimestre à 44 milliards de dollars au troisième trimestre. Cependant, au troisième trimestre, la société a enregistré un bénéfice net de 100 millions de dollars, après de lourdes pertes au deuxième trimestre. Sam Margolin, analyste 5 étoiles chez Wolfe Research, a écrit à propos de BP après le rapport trimestriel: «Notre instinct est que l’histoire sous-jacente d’O & G est plus influent sur la performance boursière à court terme, bien que l’annonce de Lingen soit positive pour BP car elle reflète la capacité de la société à s’associer avec les leaders de l’industrie pour faire avancer son plan net zéro. »Margolin est optimiste sur BP, et sa position s’accompagne d’une surperformance ( c’est-à-dire acheter). Son objectif de prix, de 31 $, implique une hausse de 41% dans l’année à venir. (Pour regarder l’historique de Margolin, cliquez ici) Dans l’ensemble, BP a une note d’achat modéré du consensus des analystes, basée sur 6 avis qui incluent 4 achats et 2 prises. Les actions se vendent 21,94 $ et l’objectif de cours moyen de 29,80 $ laisse présager un potentiel de hausse de 36% au cours des 12 prochains mois. (Voir l’analyse boursière BP sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées pour les actions d’hydrogène négociées à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui réunit toutes les informations sur les actions de TipRank. uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.