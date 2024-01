L’hospitalisation de Kate Middleton pendant deux semaines après une opération suscite des inquiétudes

SANDRINGHAM, NORFOLK – DÉCEMBRE 25 : Catherine, princesse de Galles et Mia Tindall saluent leurs sympathisants après avoir assisté au service du matin de Noël à l’église de Sandringham le 25 décembre 2023 à Sandringham, Norfolk. (Photo de Stephen Pond/Getty Images)

Alors que les médias du monde entier se sont rendus à l’hôpital de Londres où Kate Middleton a subi une opération abdominale mardi, des sources du palais de Kensington ont cherché à assurer au public que l’opération « prévue » avait réussi, que la princesse de Galles allait « bien » et que ses problèmes abdominaux ne le étaient pas. “cancéreux.”

Mais comme le palais a refusé de révéler quoi que ce soit de plus sur les « informations médicales privées » de la princesse, des internautes ont noté que le palais a dit elle pourrait rester à l’hôpital jusqu’à deux semaines et que son temps de convalescence à la maison pourrait la laisser incapable d’accomplir ses fonctions royales pendant deux à trois mois. Pour beaucoup, ce long séjour à l’hôpital et ce temps de récupération suggèrent que son état est grave, même si elle s’attend à un rétablissement complet.

Même le site de divertissement TMZ a souligné : “C’est une évolution surprenante, qui semble être sortie de nulle part – et ce qui est plus troublant est le fait qu’une hospitalisation de 14 jours après une opération chirurgicale est assez longue.”

Dans les réponses à la déclaration du palais de Kensington publiée sur X, beaucoup ont souhaité à la princesse un prompt rétablissement et ont soutenu son désir de garder ses informations médicales privées. Cependant, beaucoup d’autres ont spéculé sur son état, une personne remarquant : “Je déteste le dire, mais je soupçonne que les mots chirurgie abdominale et 10 à 14 jours d’hôpital donneront lieu à des recherches sur Google et à d’intenses spéculations alors que tout le monde joue au Docteur House et essaie de comprendre ce qui ne va pas chez elle. Il aurait peut-être été préférable de le préciser. »

Kat Leath, la rédactrice médicale pour le UK Times, a convenu que la durée du séjour à l’hôpital de Kate indique que l’opération était « assez grave », en particulier pour une femme de 42 ans en bonne santé. La chirurgie abdominale pourrait impliquer « l’estomac, l’appendice, les reins ou l’intestin, ou le système reproducteur », a déclaré Leath.

La durée d’hospitalisation prévue de 10 à 14 jours est en effet plus longue que d’habitude et dépasse la moyenne nationale en Grande-Bretagne, selon un rapport de la UK Health Foundation. dit que c’était 8,3 jours en 2022. Aux États-Unis, la durée moyenne de séjour des patients est de 4,5 jours, selon une analyse de 2023.

En Grande-Bretagne comme aux États-Unis, il y a eu un mouvement visant à réduire la durée de séjour des patients à l’hôpital, et pas seulement à réduire les coûts. “Il est bien meilleur pour le bien-être physique et mental des patients de quitter l’hôpital dès qu’ils sont médicalement optimisés pour leur sortie”, a déclaré le Service national de santé dans un rapport de 2019.

De nombreuses recherches montrent que des séjours hospitaliers plus longs exposent les patients à un risque de développer des infections ou de souffrir de complications médicales. Les patients signalent également que les hôpitaux ne sont pas des endroits reposants et confortables pour se rétablir. Dans le cas de Kate, au moins, elle bénéficiera probablement d’une suite privée à la London Clinic et sera à l’abri des pires hospitalisations. L’hôpital privé, situé dans le quartier médical historique de Marylebone, a une longue expérience dans le traitement des membres de la famille royale, des célébrités et des hommes politiques, offrant un service de conciergerie et des « menus personnalisés » préparés par les meilleurs chefs. a rapporté le Times.

Néanmoins, la princesse aura probablement hâte de se rétablir dans le confort de sa propre maison près du château de Windsor, où elle pourra être soignée par le prince William, sa famille et leur personnel privé.

Le manque d’informations sur l’état de Kate contraste avec les informations médicales publiées mercredi concernant le roi Charles III. Le palais de Buckingham a révélé mercredi qu’il suivrait un traitement la semaine prochaine pour une hypertrophie de la prostate. “L’état de Sa Majesté est bénin et il sera hospitalisé la semaine prochaine pour une procédure corrective”, a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué. Le Telegraph a rapporté que le roi passera probablement la nuit dans un hôpital, tandis que le palais a déclaré que ses engagements publics “seront reportés pour une courte période de récupération”.

Le roi était « très désireux » de divulguer les détails de son diagnostic afin d’encourager d’autres hommes à se faire examiner régulièrement pour une hypertrophie de la prostate, une affection courante chez les hommes de plus de 50 ans, a rapporté le Telegraph.

En partageant des nouvelles de l’opération de la princesse, le palais de Kensington a déclaré : « La princesse comprend l’intérêt que cette déclaration suscitera. Elle espère que le public comprendra son désir de maintenir autant de normalité que possible pour ses enfants et son souhait que ses informations médicales personnelles restent confidentielles.

Le Telegraph a rapporté que le palais n’excluait pas de divulguer plus de détails sur l’état de Kate à l’avenir. Des sources ont déclaré au Telegraph qu’elle avait demandé quelles informations divulguer.

Le Telegraph a rapporté que la princesse de Galles n’avait pas été transportée d’urgence à l’hôpital et que son état ne s’était pas développé au cours du week-end, ce qui suggère que son opération était en fait prévue pour au moins quelques jours, voire plus. Les aides-soignants ont cependant refusé de dire si l’affection qui a nécessité l’opération pourrait l’affecter à long terme.

Mais à court terme, le rétablissement de Kate signifie qu’elle s’attend à manquer plusieurs engagements royaux de haut niveau en hiver et au printemps, notamment les prix BAFTA, la Saint-Patrick et le service du Commonwealth. » a déclaré le Daily Mail. Elle et le prince William prévoyaient également une visite très médiatisée à Rome ce printemps, mais ce voyage est désormais incertain.» a également déclaré le Daily Mail.

Au Royaume-Uni, et dans une famille souvent secouée par les drames et les scandales, l’épouse du prince William est devenue une figure de stabilité. Elle est également connue pour être active et athlétique, montrant souvent ses compétences au tennis et dans d’autres sports tout en participant à des engagements royaux. Dans le passé, elle a été admise à l’hôpital pendant sa grossesse parce qu’elle souffrait d’hyperemesis gravidarum, une forme grave de nausées matinales.

La princesse a été vue pour la dernière fois en public le jour de Noël alors qu’elle se rendait à l’église avec d’autres membres de la famille royale, a indiqué le Telegraph. Elle a été photographiée, souriante et saluant ses sympathisants alors qu’elle arrivait à l’église St. Mary Magdalene, près du domaine familial de Sandringham. Deux semaines plus tard, le 9 janvier, elle a célébré son 42e anniversaire en privé avec sa famille, chez elle près du château de Windsor.

On ne s’attend pas à ce que Kate puisse reprendre ses fonctions royales avant Pâques, soit le 31 mars. Mais son rétablissement pourrait prendre jusqu’à trois mois, a rapporté le Telegraph.

Pendant que Kate est à l’hôpital, le prince William devrait partager son temps entre être à ses côtés et s’occuper de leurs trois enfants, a rapporté le Telegraph. Il devra donc également reporter un certain nombre d’engagements et ne devrait reprendre ses fonctions royales qu’après qu’elle ait eu le temps de récupérer chez elle.









