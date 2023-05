Eileen Gutierrez a déclaré qu’elle suivait l’auteure, podcasteuse et animatrice de télévision Kelly Corrigan depuis la publication par Corrigan en 2008 de « The Middle Place ».

Gutierrez, directeur principal du développement chez Lightways Hospice and Serious Illness Care à Joliet, a déclaré que Corrigan avait écrit sur elle et son père subissant simultanément des traitements contre le cancer et la mort ultérieure de son père.

« Eh bien, nous savions que nous voulions étendre notre portée aux gens en termes de conversation sur des choses comme la mort et la mort, les soins et le deuil. Ce que nous pensions était, ‘Comment pouvons-nous soutenir cette conversation saine sur les choses que tout le monde va rencontrer à un moment donné de sa vie ?’ Et en tant que fournisseur de soins palliatifs et de soins pour maladies graves, Lightways voulait être une voix et une source d’information. — Eileen Guitierrez, directrice principale du développement chez Lightways Hospice and Serious Illness Care

Ainsi, avec Lightways commençant une série de conférenciers, Gutierrez a déclaré qu’elle pensait que Corrigan pouvait fournir « un bon aperçu et un aperçu poignant » ainsi que des « histoires relatables » et une « conversation animée ».

« Elle sait bien parler de sujets comme le chagrin, la mort et la mort », a déclaré Gutierrez.

Ainsi, le 20 juin, Lightways animera « An Evening with Kelly Corrigan » au Rialto Square Theatre de Joliet. Le produit de cet événement « enrichissant » profite à Lightways, a déclaré Gutierrez.

« Je ne veux pas que les gens pensent que ce sera une nuit triste ou un sujet triste ou trop difficile à aborder », a déclaré Gutierrez. « Il y a un très bel équilibre que Kelly offre entre dire des choses importantes et pertinentes et être incroyablement relatable. »

Parce que Corrigan héberge « Tell Me More » sur PBS, l’événement du 20 juin est présenté comme « Telling Us More About Hope, Loss and Other Wonders ». Une bonne partie du programme consistera en une séance de questions-réponses sur une grande variété de sujets, a déclaré Gutierrez.

Gutierrez a déclaré que Corrigan avait des « conversations fascinantes » avec les gens de son émission PBS et que ces conversations ne portaient « pas nécessairement sur ce qu’ils font mais sur qui ils sont ».

« Elle parle de caractère, d’espoir, de courage et de tout ce genre de choses », a déclaré Gutierrez. « Et nous espérons que tout cela fera partie de la conversation du 20 juin. »

La personnalité de la radio WGN, John Williams, animera l’événement. Gutierrez a déclaré que Lightways avait contacté Williams parce qu’il avait récemment écrit un article sur la visite de ses parents, qui ont récemment emménagé dans une résidence-services.

« Il vous dit qu’il a parcouru le chemin et qu’il connaît les joies de la garde et qu’il en connaît également le chagrin », a déclaré Gutierrez. « Nous avons donc pensé que cela le rendrait particulièrement empathique à la conversation. »

Alors pourquoi Lightways lance-t-il une série de conférenciers ?

« Eh bien, nous savions que nous voulions étendre notre portée aux gens en termes de conversation sur des choses comme la mort et la mort et les soins et le chagrin », a déclaré Gutierrez. « Ce que nous pensions était, ‘Comment pouvons-nous soutenir cette conversation saine sur les choses que tout le monde va rencontrer à un moment donné de leur vie?’ Et en tant que fournisseur de soins palliatifs et de soins pour maladies graves, Lightways voulait être une voix et une source d’information.

SAVOIR PLUS

Selon Lightways Hospice and Serious Illness Care, Lightways :

* Est un fournisseur de soins de santé indépendant à but non lucratif agréé dans 11 comtés de l’Illinois.

* Est le plus grand hospice à but non lucratif de l’Illinois.

* Fournit des soins en cas de maladie grave, des soins palliatifs et un soutien aux personnes en deuil pour les adultes et les enfants.

* S’appuie sur la collecte de fonds et les contributions pour couvrir environ 1,5 million de dollars en soins non rémunérés que Lightways fournit chaque année.

* Les soins non rémunérés comprennent le programme de soins palliatifs pédiatriques et le soutien communautaire aux deuils. Ces programmes sont gratuits pour toute personne nécessitant des soins.

* A été fondée en 1982 sous le nom de Joliet Area Community Hospice.

SI VOUS ALLEZ

QUOI: « Une soirée avec Kelly Corrigan »

QUAND: 19h le 20 juin

OÙ: Rialto Square Theatre, 102 N. Chicago St., Joliet

DES BILLETS: 48,50 $ et 68,50 $. Achetez vos billets sur rialtosquare.com/events.

INFO: Appelez Lightways Hospice and Serious Illness Care au 815-740-4104 ou visitez lightways.org.