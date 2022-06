L’horrible vérité sur les patios CafeTO : beaucoup sont des horreurs

C’est sans doute la seule bonne chose qui soit arrivée à Toronto en conséquence directe de la pandémie. Malheureusement, c’est aussi un peu une horreur.

Je fais référence à CaféTO, le programme extrêmement populaire et extrêmement nécessaire de la ville qui permettait aux bars et restaurants d’aménager des terrasses en bordure de rue à l’extérieur de leurs établissements lorsque l’intérieur était plus ou moins interdit. Non seulement le programme a aidé les entreprises à rester à flot, mais il a complètement transformé les rues de la ville pour le mieux.

Comme l’a dit Paul Hess, professeur agrégé au département de géographie et d’aménagement de l’U de T, « ce qui était un programme d’urgence pour sauver les entreprises est devenu beaucoup plus axé sur la création de rues vivantes et dynamiques et je pense que c’est merveilleux.

Il a raison. C’est merveilleux de voir des centaines d’êtres humains s’aligner sur les trottoirs au lieu de voitures garées. C’est merveilleux que CaféTO devienne un incontournable à Toronto. Ce qui n’est pas si merveilleux, cependant, c’est la multiplication des barrières de sécurité qui accompagnent le programme : poteaux orange fluo et blocs de béton à perte de vue.

Bien que de nombreuses entreprises aient choisi d’embellir leurs terrasses à leurs propres frais, les matériaux de sécurité que la ville leur fournit sont carrément laids. Ils font en sorte que des coins salons autrement agréables et animés ressemblent à des chantiers routiers.

« La première année où nous avons eu les pylônes et les tables dans la rue, les clients ne se sentaient pas en sécurité, ils avaient l’impression d’être littéralement assis dans la circulation », m’a raconté Ken Browne, directeur du Green Dragon Pub sur la route de Kingston, à propos de la première saison du pub avec une terrasse CaféTO. « La deuxième année, nous avons construit une barrière. Nous avons payé un architecte pour faire faire des dessins, une estrade avec éclairage et musique, le tout neuf mètres. C’est super pour nous et super pour le quartier.

Selon la ville elle-même, les poteaux orange susmentionnés ou «chandeliers TC-51C» (leur nom officiel) «sont utilisés comme marqueurs temporaires adjacents aux fermetures de café pour délimiter les bords extérieurs des patios et fournir une réflectivité afin que les fermetures soient visibles pour les autres utilisateurs de route. »

«Les exploitants de cafés sont encouragés à installer des clôtures temporaires, des jardinières ou d’autres éléments qui offrent une barrière entre la zone du café et le public voyageur et à s’assurer qu’ils ont également du ruban réfléchissant. Ce n’est que lorsque les opérateurs ont cet équipement en place que la ville retire les chandeliers.

En d’autres termes, si vous êtes un propriétaire de restaurant qui ne peut pas parcourir « les neuf mètres » – c’est-à-dire qui ne peut pas se permettre d’embellir et de fortifier votre terrasse en bordure de rue – vous pouvez être coincé avec un tas de pôles fluorescents.

Mais vous n’avez pas besoin de l’être. Il était logique que la ville ne pense pas à la conception de patios au plus fort de la pandémie alors que l’objectif était de mettre ces choses en place et de les faire fonctionner le plus rapidement possible. Mais le moment d’urgence est passé. C’est maintenant un excellent moment pour perfectionner une offre civique déjà excellente.

Paul Hess, qui travaille sur un projet de recherche sur l’émergence des patios urbains en bordure de trottoir pendant la pandémie, estime qu’une « solution permanente » au problème du poteau orange est de « penser à un ensemble de normes pour la barrière entre le coin salon et le trafic » : une norme de conception qui « est flexible » afin que tous les quartiers puissent participer (pas seulement ceux du centre-ville gentrifiés).

C’est exactement ce que le Con. Josh Matlow (Quartier 12 Toronto-St. Paul’s) proposera au conseil municipal la semaine prochaine. Matlow, qui a récemment tweeté sa désapprobation des soi-disant chandeliers orange, présentera une motion demandant «des lignes directrices de conception urbaine pour CaféTO».

« Bien qu’il y ait certainement des entreprises qui le font déjà bien », a-t-il déclaré, « il y a encore trop de patios qui ressemblent moins aux cultures de café dans les villes du monde que nous essayons d’imiter, et plus à des zones de construction entourées de gros blocs de béton et d’orange cônes. Les lignes directrices que j’aimerais voir continueraient de mettre l’accent sur la sécurité et de tenir compte des coûts, mais mettraient également l’accent sur la création d’un paysage de rue magnifiquement conçu à Toronto dont nous pouvons être fiers.

Que diriez-vous d’un paysage de rue que les Torontois conçoivent eux-mêmes ? Si les pôles fluorescents sont là strictement pour la visibilité, une barrière lumineuse et colorée ne suffirait-elle pas ? Si les blocs de béton sont absolument nécessaires sur certains patios, pourquoi ne pas demander à des artistes locaux ou même à des enfants de les peindre ? Organisez un concours à l’échelle de la ville pour la conception d’un patio en bordure de rue.

C’est une idée que Ricky Singh, manager de Bowl of Karma affectionne. Quand j’ai parlé à Singh, il attendait que des jardinières arrivent devant son restaurant sur Kingston Road. « Impliquez les gens qui peignent des décorations », a-t-il dit. « Impliquez les enfants. Impliquez la communauté. Pourquoi pas? »

C’est peut-être une tradition de longue date, mais Toronto n’a pas à se contenter d’être ennuyeux et laid.

PARTAGER: