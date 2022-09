L’horrible couteau du Canada se déchaîne alors que le dernier suspect décède

ROSTHERN, Saskatchewan – Le dernier suspect d’une horrible série de coups de couteau qui a tué 10 personnes et en a blessé 18 dans l’ouest du Canada est mort après sa capture, et la police espère que la fin étonnante d’une chasse captivante qui s’est prolongée sur un quatrième jour apportera un peu de paix aux victimes. familles. Un responsable a déclaré que Myles Sanderson, 32 ans, est décédé des suites de blessures auto-infligées mercredi après que la police a forcé la voiture volée qu’il conduisait à sortir d’une autoroute en Saskatchewan. D’autres responsables ont refusé de discuter de la façon dont il est mort, mais ont exprimé leur soulagement que le dernier tueur présumé ne soit plus en liberté.

«Ce soir, notre province pousse un soupir de soulagement collectif», a déclaré la commissaire adjointe Rhonda Blackmore, commandante de la Gendarmerie royale du Canada en Saskatchewan, lors d’une conférence de presse mercredi soir.

L’autre suspect, le frère de 30 ans de Sanderson, Damien Sanderson, a été retrouvé mort lundi près de la scène des attaques sanglantes au couteau à l’intérieur et autour de la réserve de la Première Nation crie de James Smith tôt dimanche. Les deux hommes résidaient dans la réserve autochtone.

Blackmore a déclaré que Myles Sanderson avait été acculé alors que les unités de police répondaient à un rapport faisant état d’un véhicule volé conduit par un homme armé d’un couteau. Elle a déclaré que les agents avaient forcé le véhicule de Sanderson à quitter la route et dans un fossé. Il a été arrêté et un couteau a été retrouvé à l’intérieur du véhicule, a-t-elle déclaré.

Sanderson est entré en détresse médicale pendant sa détention, a déclaré Blackmore. Elle a déclaré que la RCR avait été tentée sur lui avant l’arrivée d’une ambulance et que le personnel médical d’urgence l’avait ensuite emmené à l’hôpital, où il avait été déclaré mort.

“Toutes les mesures de sauvetage dont nous sommes capables ont été prises à ce moment-là”, a-t-elle déclaré.

Blackmore n’a donné aucun détail sur la cause du décès. “Je ne peux pas parler de la manière spécifique de la mort”, a-t-elle déclaré.

Mais un responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a déclaré plus tôt que Sanderson était décédé des suites de blessures auto-infligées, sans donner plus de détails.

La vidéo et les photos de la scène montraient un SUV blanc sur le bord de la route avec des voitures de police tout autour. Les sacs gonflables s’étaient déployés dans le SUV. Certaines photos et vidéos prises à distance semblaient montrer que Sanderson était fouillé.

Une enquête indépendante menée par des membres de l’équipe d’intervention en cas d’incident grave de la Saskatchewan s’est rendue sur le lieu de l’arrestation et examinera la mort de Sanderson et la conduite de la police.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a également souligné que les événements feront l’objet d’une enquête.

« Vous avez des questions. Nous avons des questions », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une retraite du Cabinet à Vancouver, en Colombie-Britannique, ajoutant:« Il y aura deux niveaux de police qui enquêteront sur les circonstances de la mort de Myles Sanderson.

Sa mort est survenue deux jours après que le corps de Damien Sanderson a été retrouvé dans un champ près de la scène du saccage au couteau. La police enquête pour savoir si Myles Sanderson a tué son frère.

Blackmore a déclaré qu’avec la mort des deux hommes, les autorités auront du mal à comprendre ce qui a déclenché le saccage.

“Maintenant que Myles est décédé, nous ne comprendrons peut-être jamais cette motivation”, a-t-elle déclaré.

Mais elle a dit qu’elle espérait que les familles des victimes poignardées trouveraient un certain réconfort qu’aucun des Sanderson ne reste une menace.

“J’espère que cela leur apportera la fermeture. J’espère qu’ils pourront dormir tranquilles en sachant que Myles Sanderson n’est plus une menace pour eux.

Certains membres de la famille des victimes sont arrivés sur les lieux mercredi, dont Brian Burns, dont la femme et le fils ont été tués.

« Maintenant, nous pouvons commencer à guérir. La guérison commence aujourd’hui, maintenant », a-t-il déclaré.

Les coups de couteau ont soulevé des questions sur la raison pour laquelle Myles Sanderson – un ex-détenu avec 59 condamnations et une longue histoire de violence choquante – était dans la rue en premier lieu.

Il a été libéré par une commission des libérations conditionnelles en février alors qu’il purgeait une peine de plus de quatre ans pour des accusations de voies de fait et de vol qualifié. Mais il était recherché par la police depuis mai, apparemment pour avoir violé les conditions de sa libération, même si les détails n’étaient pas immédiatement clairs.

Sa longue et sinistre feuille de rap a également montré qu’il y a sept ans, il a attaqué et poignardé l’une des victimes tuées lors des coups de couteau de dimanche, selon les archives judiciaires.

Mendicino, le ministre de la Sécurité publique, a déclaré qu’il y aurait une enquête sur l’évaluation de Sanderson par la commission des libérations conditionnelles.

“Je veux connaître les raisons de la décision” de le libérer, a déclaré Mendicino. « Je suis extrêmement préoccupé par ce qui s’est passé ici. Une communauté a été laissée sous le choc.

Le service du coroner de la Saskatchewan a déclaré que neuf des personnes tuées appartenaient à la nation crie de James Smith : Thomas Burns, 23 ans; Carol Burns, 46 ans; Grégory Burns, 28 ans; Lydia Gloria Burns, 61 ans; Bonnie Burns, 48 ​​ans; Comte Burns, 66 ans; Lana Head, 49 ans; Christian Head, 54 ans; et Robert Sanderson, 49 ans. L’autre victime était de Weldon, Wesley Patterson, 78 ans.

Les autorités ne diraient pas si les victimes pourraient être liées.

Mark Arcand a déclaré que sa demi-sœur Bonnie et son fils Gregory avaient été tués.

«Son fils gisait là déjà décédé. Ma sœur est sortie et a essayé d’aider son fils, et elle a été poignardée deux fois, et elle est morte juste à côté de lui », a-t-il dit. “Juste devant chez elle, elle a été tuée par des actes insensés. Elle protégeait son fils. Elle protégeait trois petits garçons. C’est pourquoi elle est une héroïne.

Arcand se précipita dans la réserve le matin du saccage. Après cela, il a déclaré: «Je me suis réveillé au milieu de la nuit en criant et en hurlant. Ce que j’ai vu ce jour-là, je ne peux pas m’en sortir de la tête.

Quant à ce qui a déclenché la violence, Arcand a déclaré : « Nous cherchons tous les mêmes réponses. Nous ne savons pas ce qui s’est passé. Peut-être ne le saurons-nous jamais. C’est la partie la plus difficile de tout cela.

Des documents judiciaires indiquent que Sanderson a attaqué ses beaux-parents Earl Burns et Joyce Burns en 2015, poignardant Earl Burns à plusieurs reprises et blessant Joyce Burns. Plus tard, il a plaidé coupable d’agression et d’avoir menacé la vie d’Earl Burns.

De nombreux crimes de Sanderson ont été commis alors qu’il était en état d’ébriété, selon les archives judiciaires. Il a dit à un moment donné aux responsables de la libération conditionnelle que la consommation de substances l’avait rendu fou. Les dossiers ont montré qu’il avait violé à plusieurs reprises les ordonnances du tribunal lui interdisant de boire ou de consommer de la drogue.

De nombreuses communautés autochtones du Canada sont en proie à la drogue et à l’alcool.

L’enfance de Myles Sanderson a été marquée par la violence, la négligence et la toxicomanie, selon les archives judiciaires. Sanderson, qui est autochtone et a grandi dans la réserve crie, population de 1 900 habitants, a commencé à boire et à fumer de la marijuana vers 12 ans, et la cocaïne a suivi peu de temps après.

En 2017, il a fait irruption dans la maison de son ex-petite amie, a percé un trou dans la porte d’une salle de bain alors que ses deux enfants se cachaient dans une baignoire et a jeté un bloc de ciment sur un véhicule garé à l’extérieur, selon des documents de libération conditionnelle.

Il s’est battu quelques jours plus tard dans un magasin, menaçant de tuer un employé et d’incendier la maison de ses parents, selon des documents.

En novembre, il a menacé un complice de cambrioler un restaurant de restauration rapide en le matraquant avec une arme à feu et en lui piétinant la tête. Il a ensuite monté la garde pendant le hold-up.

En 2018, il a poignardé deux hommes avec une fourchette alors qu’il buvait et a battu quelqu’un sans connaissance.