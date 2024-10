L’horrible chute d’un acrobate de cirque filmée, les deux bras cassés

Une acrobate de cirque a fait une horrible chute de 20 pieds pendant son numéro, la laissant avec les deux bras cassés – et tout est filmé !

Au début, tout semblait se passer à merveille alors que Zapashnaya s’accrochait à son partenaire masculin, et ils ont commencé à tourner au-dessus de l’anneau central sans harnais de sécurité.

Mais ensuite, les choses ont plongé lorsqu’elle a tenté un backflip. Au lieu d’atterrir gracieusement entre les jambes étendues de son partenaire, elle a mal évalué la situation et s’est effondrée sur le sol.

Il a également souligné que même si l’accident était une erreur humaine de sa part, Valeriya est de bonne humeur et prête à recommencer à jouer dès qu’elle le peut.

On dirait que ce n’est pas son premier rodéo : à peine 18 mois plus tôt, Zapashnaya, issue d’une célèbre dynastie de cirque russe, a eu une autre vilaine chute qui lui a laissé un bras cassé et un front lacéré.