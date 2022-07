L’horrible abus d’une mère “ binge-drinking ” sur un bébé de trois mois révélé après avoir laissé l’enfant seul dans l’ASDA

L’horrible abus d’un bébé de trois mois a été découvert après qu’une maman monstre ait abandonné son enfant dans un landau à l’extérieur d’Asda.

Julija Priadina, 32 ans, a infligé d’horribles blessures à son enfant de trois mois alors qu’elle sombrait dans une “panne catastrophique d’abus d’alcool”.

La monstre Julija Priadina, 32 ans, a été emprisonnée pour cruauté envers les enfants à la suite des crimes Crédit : BPM

La mère d’origine russe a été condamnée à trois ans et neuf mois à Birmingham Crown Court

La maman « binge drinking » battait violemment son bébé et dérangeait tout son immeuble en buvant, ont déclaré ses voisins.

Mais l’abus n’a été révélé que lorsqu’un agent de sécurité a remarqué que Julija buvait du vin en se promenant dans le supermarché.

Après avoir vu la mère boire de l’alcool et marcher dans la circulation avec le bébé dans un landau, l’agent de sécurité s’est précipité à l’aide de l’enfant lorsqu’il a vu le buggy laissé sans surveillance pendant plus d’une minute.

Le garde de sécurité horrifié a ensuite trouvé le bébé avec plus de 30 blessures, dont un traumatisme crânien important, de nombreuses coupures et ecchymoses et un œil au beurre noir.

Priadina est revenue peu de temps après l’appel des services d’urgence et a tenté de les empêcher d’évaluer son bébé avant d’être arrêtée pour les crimes écœurants.

Au cours de son entretien avec la police, Priadina a concocté un mensonge selon lequel elle avait invité deux hommes dans son appartement et qu’ils avaient infligé les blessures alors qu’elle sortait pour acheter de l’alcool.

Mais des images de vidéosurveillance ont prouvé qu’elle mentait et ont déterminé qu’elle était seule avec son bébé dans l’appartement lorsqu’elle a perpétré l’horrible agression.

La mère d’origine russe a finalement plaidé coupable de cruauté envers les enfants et de blessures avec intention de causer des lésions corporelles graves, et a été emprisonnée pendant trois ans et neuf mois à Birmingham Crown Court.

Priadina partageait l’appartement avec son partenaire et le père du bébé, Shoja-ul-din Omrany.

Omrany, 54 ans, a nié avoir délibérément négligé l’enfant en omettant de consulter un médecin, et a été déclaré non coupable par un jury la semaine dernière.

Julija a été condamnée en janvier, mais l’affaire ne peut être racontée dans son intégralité qu’après l’acquittement de M. Omrany, ainsi qu’une demande réussie de Birmingham Live pour que les restrictions de signalement soient modifiées.

Le procureur Nina Ellin a déclaré que les voisins décriraient des disputes, criant et hurlant depuis l’appartement, avec des bouteilles de vin et des canettes jetées par la fenêtre et dans le jardin.

“Un voisin décrit Priadina comme une buveuse excessive”, a-t-elle déclaré.

“Quand elle n’est pas ivre, elle est timide et calme, mais quand elle est ivre, tout le quartier le sait.

“Un autre voisin déclare que l’accusée ne peut pas supporter son alcool. Elle est abusive envers son partenaire lorsqu’elle est ivre.

“Ils s’enferment hors de l’appartement et crient.”

Antonie Muller, défendant Priadina, a déclaré: “Sobre, on aurait pensé qu’il n’y avait pas de problème ici.

“Elle a clairement eu une crise catastrophique d’abus d’alcool alors qu’elle ne pouvait pas s’occuper de son bébé et était sans aucun doute susceptible de réagir aux pleurs de son bébé.

“On dirait qu’elle a secoué et saisi son bébé très brutalement. Tout cela a été relativement de courte durée.”

L’avocate a affirmé qu’elle souffrait de deuil et de chagrin suite à la perte de ses parents ainsi que de son jeune fils en Lituanie à cause du syndrome de mort subite du nourrisson.

M. Muller a ajouté: “Cela a dû être horrible et maintenant elle doit vivre avec le fait qu’elle a fait cela. C’est tout un catalogue.

“Elle a déménagé à travers le monde au Royaume-Uni, voulant sans aucun doute une vie meilleure.

“Quand elle est arrivée ici, les choses ne se sont pas avérées aussi roses qu’elle le pensait.”

Le juge Roderick Henderson, en prononçant sa peine, a déclaré: “Il s’agissait sans doute d’une blessure potentiellement mortelle et la vérité est que ce fut une période désastreuse de quelques jours où une mère par ailleurs bonne a perdu le contrôle complet parce que vous aviez un problème d’alcool très grave à le temps.”