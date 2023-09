L’horreur norvégienne arrive à frémir

Cauchemar a un titre malheureusement générique, mais c’est le mot dans son usage le plus littéral, faisant référence à la « Jument » – une créature de folklore pensé à tourmenter les dormeurs. Dans norvégien le nouveau film de la scénariste-réalisatrice Kjersti Helen Raasmussen, à venir Frémir cette semaine, il prend la forme d’un démon onirique particulièrement méchant.

Cauchemar a certains éléments en commun avec Le bébé de Romarin et Freddy (surtout la cinquième partie, L’enfant rêvé), mais c’est aussi sa propre bête trouble. Cela commence comme Mona (Thélma(Eili Harboe) et Robby (Herman Tømmeraas) emménagent dans un appartement spacieux mais délabré appartement ils ne peuvent se le permettre que grâce au nouvel emploi de Robby… et au fait inévitable que le dernier locataire (« une femme enceinte », c’est tout ce que nous apprenons sur elle) est décédé sur place. Le film s’ouvre sur un texte expliquant ce qu’est la « paralysie du sommeil ». Il n’est donc pas surprenant que Mona commence à faire des rêves si horribles qu’elle a peur de fermer les yeux la nuit. Cela n’aide pas que le nouvel appartement, qu’elle rénove seule en raison de l’emploi du temps chargé de Robby, l’enveloppe dans un environnement hostile, accompagné de bruits inquiétants tant à l’intérieur (beaucoup de mouches bourdonnantes) qu’à l’extérieur (des voisins qui se disputent chaque fois que leur bébé naît). je ne crie pas).

De plus, Mona elle-même est quelque peu à la dérive émotionnellement ; elle a 25 ans et le fait qu’elle n’ait pas encore trouvé de carrière commence à la déranger, d’autant plus que Robby est en train de devenir un bourreau de travail. Elle et Robby ne sont ni mariés ni même fiancés, et il a commencé à laisser entendre qu’il voulait fonder une famille. Ses terreurs nocturnes, qui impliquent des épisodes irréguliers de somnambulisme, s’aggravent et commencent à apparaître. un chiffre qui regards comme Robby mais avec une menace perceptible suintant de tous les pores.

Quand Mona découvre qu’elle est enceinte, Cauchemar ajoute une autre couche de dégoût à son histoire ; même si nous avons vu de nombreuses histoires de créatures maléfiques ciblant les femmes enceintes et/ou les nouveau-nés, il est moins courant de suivre une femme qui n’a pas veut être enceinte et choisit (après quelques réticences invasives de la part de son médecin) pour avorter à la place. Il y a des complications, car un bébé fait partie intégrante du plan de la jument pour Mona, alors elle cherche de l’aide dans un autre domaine médical : un spécialiste du sommeil nommé Aksel (Dennis Storhøi) qui non seulement comprend ce qu’elle traverse, mais a également une technologie expérimentale qui pourrait bien permettre à Mona d’échapper à l’emprise de la jument.

Les morceaux sont en place pour une histoire fascinante et dérangeante racontée du point de vue d’une femme, et Harboe tient la promesse qu’elle a faite dans Thélma avec une autre performance émotionnellement déchirante. Malheureusement, Cauchemar n’est pas tout à fait en mesure d’exécuter ses idées de manière satisfaisante. Une grande partie du film se déroule dans le monde onirique surréaliste de Mona, et l’histoire s’éternise parfois même lorsqu’elle ne dort pas ; être confiné dans un immeuble morne n’aide pas à garder les choses passionnantes. Il y a un élément d’intrigue qui vient avec les voisins de Mona, et il y a laisse entendre qu’il y a plus dans l’histoire que les expériences de Mona. Mais malgré tous ses conseils pour Le bébé de Romarin, Cauchemar n’explore jamais beaucoup l’angle du complot, ni n’examine pourquoi l’immeuble de Mona et Robby a des os si sinistres, ni même n’étoffe Aksel de manière intéressante. C’est peut-être intentionnel, pour garder l’histoire de Mona plus intime. Mais la vérité est qu’il n’y a rien d’aussi horrible dans les rêves de Mona que la façon dont elle est traitée par son obstétricien-gynécologue lorsqu’elle est bien éveillée.

