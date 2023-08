L’horreur du lit de bronzage de la Costa Del Sol alors que «des hommes adultes grimpent par-dessus des clôtures» et «se comportent comme des enfants» dans un tiret fou à 8 heures du matin

Les guerres SUNBED ont été portées à un nouveau niveau alors que des hommes adultes ont été aperçus en train d’escalader des clôtures dans le but d’accrocher une chaise longue.

Un hôtel de la Costa del Sol en Espagne a été contraint d’embaucher un videur pour contrôler les touristes tapageurs alors qu’ils se battent pour les meilleures places.

L’hôtel a embauché un videur pour garder sous contrôle les guerres des transats tôt le matin Crédit : Darren Fletcher

Les touristes à l’hôtel se battent pour des chaises longues dans des emplacements privilégiés au bord de la piscine Crédit : Darren Fletcher

L’hôtel Sunset Beach Club à Benalmádena sur la Costa Del Sol est l’un des pires champs de bataille pour les prises de bec sur les transats.

Les vacanciers stupéfaits séjournant dans le lieu quatre étoiles disent que certains adultes « se comportent comme des enfants » dans une course folle dès le matin.

« Certaines personnes portent des baskets pour pouvoir courir plus vite », a déclaré un touriste écossais à Olive Press.

Des centaines de Britanniques sont obligés de faire la queue dès les premières heures s’ils veulent avoir une chance d’avoir une chaise longue.

Katherine Green, du Yorkshire, a déclaré que certains types impatients sautaient même par-dessus les barrières pour se rendre plus rapidement aux chaises longues.

L’homme de 35 ans a déclaré au point de vente: « Il y a une file d’attente de plus de 100 personnes qui attendent pour accéder à la piscine le matin.

« Et à 9 heures du matin, lorsque la porte s’ouvre, certaines personnes n’utilisent pas la porte et sautent simplement par-dessus la clôture.

« Nous devons descendre peu après 8 heures du matin pour garantir une place car il n’y a pas assez de chaises longues et les gens commencent à pousser, à courir et à sauter par-dessus les transats. »

Cela vient après que The Sun ait rejoint la brigade des serviettes tôt le matin alors qu’ils commençaient à faire la queue à l’hôtel Sunset Beach Club.

La porte de la piscine de l’hôtel quatre étoiles est verrouillée la nuit et n’est ouverte que vers 9 heures du matin.

À 8 heures du matin, 22 personnes attendaient patiemment à l’entrée principale et 12 autres à une porte latérale armées de serviettes et de sacs de plage aux couleurs vives.

Une demi-heure plus tard, il y avait 47 touristes impatients de se rendre aux lits, et de plus en plus chaque minute.

Au moment où le videur dans un haut bleu vif avec SEGURIDAD dans le dos est arrivé pour déverrouiller les portes à 8h40, il y avait plus de 100 personnes attendant dans la file d’attente qui retournait dans l’hôtel et passait devant la boutique de cadeaux.

Parlant du moment où la porte s’ouvre enfin, Wendy, 44 ans, a déclaré au Sun : « J’ai vu des gens courir et sauter par-dessus les lits.

« Plus tôt dans la semaine, quelqu’un a laissé tomber son téléphone sur le chemin de son lit de bronzage pendant la ruée et a décidé de le laisser derrière lui et de continuer à courir, décidant que le lit avait plus de valeur.

« Vous ne pouvez pas hésiter. Vous devez savoir exactement où vous allez car cette seconde de doute pourrait vous coûter votre lit.

« Les serviettes sont jetées si vite. Le gardien de sécurité doit descendre maintenant parce que je l’ai vu devenir si chaud.

« J’ai vu pas mal de bagarres lorsque les gens essaient de réclamer des lits en premier ou poussent dans la file d’attente. »

Wendy et sa famille se relaient ensuite pour garder les lits pendant la journée afin de s’assurer que personne d’autre ne tente de réclamer sa place devant la piscine.

À 9 heures du matin, tous les lits étaient recouverts de serviettes de plage, mais aucun baigneur n’était en vue.

L’hôtel a pour politique que si les lits sont inoccupés avant 10h00, la sécurité peut prendre leurs serviettes, mais les clients avec lesquels The Sun a parlé nous ont dit que c’était rarement appliqué.

Benalmádena et la ville voisine de Torremolinos près de Malaga sont devenues des points chauds pour les guerres des lits de bronzage cet été alors que de plus en plus de Britanniques s’envolent pour un peu de soleil sur la Costa Del Sol.

Des Britanniques ont été photographiés en train de sortir des chaises à l’aube à l’hôtel Estival Torrequebrada.