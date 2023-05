L’horreur du harcèlement criminel de Daisy Midgeley recommence alors que Justin revient à Coronation Street

JUSTIN Rutherford a été arrêté après avoir jeté de l’acide au visage de Ryan Connor lors d’une horrible attaque dans les Rovers.

Mais le personnage troublé interprété par Andrew Still revient à Coronation Street la semaine prochaine alors que son procès est sur le point de commencer.

Daisy Midgeley a du mal à surmonter son traumatisme[/caption] TVI

Justin revient à Corrie[/caption]

Le harceleur attendait le début de son procès dramatique et a initialement plaidé non coupable pour l’attaque à l’acide de Ryan, comme en témoigne Daniel Osbourne.

À venir sur le feuilleton ITV la semaine prochaine, Daisy (jouée par Charlotte Jordan) est bien consciente que Justin doit revenir au tribunal le même jour et est laissé sur les nerfs.

Elle se confie à la fois à Daniel (Rob Mallard) et à son père Ken Barlow (William Roache) et explique qu’elle ne se détendra jamais tant que son bourreau ne sera pas derrière les barreaux.

Plus tard dans les Rovers, la serveuse dit à sa belle-mère Jenny Connor (Sally Ann Matthews) que Justin a plaidé coupable de l’avoir agressée – mais il est libre.

Jenny essaie de trouver les mots pour la rassurer et insiste sur le fait que ce sera une autre histoire après le procès.

Alors que Daisy lutte pour surmonter le traumatisme et la peur auxquels Justin l’a habituée lorsqu’il est devenu obsédé par elle, les blessures de Ryan Connor l’ont laissé tomber dans les dépotoirs.

Le beau gosse a eu du mal à faire la paix avec son apparence après que son visage a été brûlé à l’acide, ce qui lui a valu de subir deux greffes de peau.

Il s’est également senti plus isolé que jamais alors qu’Alya Nazir l’a rejeté alors qu’il lui rendait visite à l’hôpital et son amour d’Ibiza, Crystal, a décidé qu’elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui.

Comment s’en sortira-t-il lors du prochain procès ?

Des membres de la formation de Corrie tels que Charlotte Jordan, Rob Mallard, la star de Ryan Connor Ryan Prescott et l’actrice de Carla Connor Alison King ont récemment été vus en train de filmer les scènes de la cour de Justin.

Mais Justin obtiendra-t-il vraiment la récompense qu’il mérite ?

Pourrait-il encore frapper ?

Coronation Street est diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 20h sur ITV.

Daisy a été tourmentée par Justin pendant plusieurs semaines[/caption] TVI

Mais comment Ryan s’en sortira-t-il pendant le procès ?[/caption]