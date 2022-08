L’horreur des touristes britanniques alors que ’10ft SHARK’ chasse les vacanciers hors de l’eau sur l’île grecque

Les touristes britanniques ont été horrifiés après que ce qui semblait être un requin de 10 pieds ait chassé les vacanciers hors de l’eau sur une île grecque populaire.

Des images effrayantes montrent la bête faisant le tour de l’eau de façon spectaculaire avec sa nageoire qui dépasse sur la plage de Kamari, à Kos.

Les vacanciers ont couru frénétiquement vers le rivage après avoir repéré la bête de 10 pieds

Un témoin oculaire a déclaré que la bête était à seulement 50 pieds des baigneurs

Le témoin oculaire Jackie Jones, 60 ans, a déclaré que le prédateur apparent “nageait de haut en bas” à seulement 50 pieds du rivage, envoyant des nageurs paniqués sortir de l’eau.

Jackie a déclaré en exclusivité au Sun Online : “Je venais juste de sortir de l’eau et je suis content de l’avoir fait – je ne voulais pas être son prochain repas.

“Mon mari a vu quelque chose dans l’eau et a pensé que c’était quelqu’un qui faisait de la plongée avec tuba.

“Mais nous nous sommes levés et nous avons pu voir que c’était très clairement un aileron.

« Je n’allais pas me remettre à l’eau après ça ! C’était très inquiétant parce qu’évidemment il y avait encore des gens dans l’eau.”

«Il se nourrissait clairement car il était à la surface et on pouvait voir sa nageoire et sa queue se retourner.

“J’ai eu une vision horrible qu’à tout moment quelqu’un dans l’eau disparaîtrait comme un vrai Jaws.”

La grand-mère de Cannock, dans le Staffordshire, s’est rendue sur l’île avec son mari Nev pour fêter son 60e anniversaire.

Le couple profitait d’une journée de détente à la plage lorsqu’ils ont repéré une ombre alarmante dans l’eau.

Elle a ajouté: “Nous pouvions le voir nager de haut en bas en faisant une figure de huit revenant sur lui-même et sa queue effleurait l’eau – nous pouvions voir à quel point il était gros.

« Mon mari a fait de la plongée avec tuba et vous pouvez voir les poissons et les méduses mais c’était autre chose.

“Je ne suis pas content d’entrer dans l’eau avec quelque chose d’aussi gros.”

Le couple a été choqué quand ils ont vu la nageoire de l’animal

Nev venait de sortir de l’eau sur la plage de Kamari à Kos

Même si voir la bête a rappelé à Jackie les récentes attaques de requins en Égypte, elle a déclaré que le couple était déterminé à retourner sur son île préférée.

La secrétaire Jackie a déclaré : « Nous venons à Kos depuis 20 ans et nous n’avons jamais rien vu de tel.

« Le lendemain, nous sommes retournés à la plage – nous sommes juste restés à une distance facile pour sortir rapidement.

“Je vérifiais et regardais constamment si c’était dans la baie, mais ce n’était pas le cas.

« Nous reviendrons certainement sur l’île. Cela ne nous a pas du tout dissuadé d’y aller. »

Bien que l’on ne sache pas exactement quel était l’animal, les témoins ont affirmé qu’il s’agissait d’un requin.

L’éventuelle observation de requins survient alors que les vacanciers britanniques ont été avertis après une augmentation des attaques de requins en Méditerranée.

Le retour des touristes après deux ans de pandémie de Covid ainsi que la surpêche pourraient voir les requins entrer dans des eaux toujours plus proches des humains dans plusieurs hotspots de vacances.

Plus récemment, une plage populaire en France a été forcée de fermer après qu’une bête de 6 pieds a été aperçue rôdant près des baigneurs.

À ce jour, 51 espèces de requins ont été recensées en mer Méditerranée, dont le grand requin blanc mortel.

La plupart des scientifiques pensent que les rencontres homme-requin en Méditerranée deviendront plus fréquentes à mesure que les eaux plus profondes où ils vivent sont de plus en plus surexploitées.

Certaines zones de la Méditerranée sont connues depuis longtemps pour abriter des requins.

Des requins ont été trouvés à travers la Méditerranée, de l’Espagne à l’Égypte, avec des dizaines d’attaques enregistrées au cours des 20 dernières années.

Depuis 2000, l’Égypte a connu le plus d’attaques de tous les pays de la région, avec 20 enregistrées, dont quatre mortelles.

L’Espagne a connu le deuxième plus grand nombre d’attaques de requins avec 12 enregistrées au cours de la même période, bien que toutes les victimes aient survécu.

En dehors de l’Égypte, trois attaques mortelles de requins ont été enregistrées en Méditerranée depuis le début du millénaire – deux en Italie et une à Chypre.

S’adressant à The Sun Online, l’expert en requins Alessandro De Maddalena a déclaré: “L’augmentation des observations est due à trois facteurs – l’augmentation de la population humaine, le fait que n’importe qui aujourd’hui peut photographier ou filmer tout ce qu’il voit à tout moment grâce à la propagation de smartphones et autres appareils, et l’avènement des médias sociaux à travers lesquels ces images atteignent un public mondial.”

L’expert Yannis Papastamatiou, professeur agrégé à l’Université internationale de Floride, a déclaré à The Sun Online : “Le risque d’être mordu par un requin est extrêmement faible, en particulier en Méditerranée, car la taille des populations de requins est faible.

“Bien sûr, ce n’est jamais une chance zéro ! Ce n’est pas une bonne idée de saigner dans l’eau, mais avoir des poissons qui saignent – et en particulier des poissons blessés qui se débattent – sera plus attractif, comme la chasse sous-marine.

“D’autres choses que vous pouvez faire sont d’éviter les eaux après de fortes tempêtes, d’éviter de nager à l’aube ou au crépuscule et d’éviter de nager près de l’embouchure des rivières.

“Soyez observateur. La plupart des eaux des plages populaires sont très claires, donc s’il y a un requin qui approche, quelqu’un le verra.

“Lorsque vous nagez, nagez avec au moins une autre personne – c’est une bonne idée pour la sécurité générale.”