L’horreur des parents alors qu’une petite fille meurt après avoir été heurtée par une voiture alors que son père la mettait dans une poussette à l’extérieur de l’hôpital de Withybush

Une petite fille a été tuée après avoir été heurtée par une voiture alors que son père la mettait dans sa poussette.

Le tragique Mabli Hall, âgé de huit mois, est décédé après que l’horreur s’est déroulée devant un hôpital très fréquenté du Pays de Galles.

Mabli Hall, huit mois – le plus jeune de six enfants – est décédé tragiquement après un horrible accident 1 crédit

La petite, qui est décrite comme la « petite fille la plus belle, la plus souriante et la plus heureuse », a été transportée dans un autre hôpital mais est décédée de manière dévastatrice quelques jours plus tard.

Mabli a été frappée près de l’hôpital Withybush à Haverfordwest la semaine dernière et une page de collecte de fonds a été rapidement créée pour sa famille au cœur brisé.

Son amie Sinead Morgan a déclaré que Mabli était décédée dans les bras de ses parents après que ses blessures étaient « trop ​​​​graves » pour être surmontées.

Sur un GoFundMe, Sinead a déclaré: « Le petit Mabli a été grièvement blessé lors de la collision qui a eu lieu le mercredi 21 juin 2023.

« Malheureusement, ces blessures étaient trop graves pour être réparées.

« Malgré des jours d’immense force de Mabli, elle a traversé paisiblement le pont arc-en-ciel dans les bras aimants de Gwen et Rob. »

Décrivant l’accident, elle a déclaré: « Dans un accident tragique, Mabli Hall, alors qu’elle était remise dans sa poussette par son père Rob, a été impliquée dans une collision avec une voiture.

« En conséquence, Mabli a subi une grave blessure à la tête et a perdu connaissance, nécessitant des soins médicaux immédiats. »

Plus de 20 000 £ ont été collectés à ce jour pour les parents et les cinq frères et sœurs de Mabli.

Sinead a décrit l’horreur comme une « épreuve inimaginable »

Elle a déclaré: « En tant que parents, c’est leur pire cauchemar et la douleur qu’ils ressentent en ce moment est indescriptible. »

Il a déclaré qu’ils « sont déjà suffisamment confrontés et j’aimerais atténuer tout souci supplémentaire qu’ils pourraient avoir pendant cette période d’immense tristesse en demandant du soutien ».

Lorsque la tragédie a frappé, la police a placé un grand cordon à l’extérieur de l’hôpital et a appelé des témoins à se manifester.

La force a déclaré: « Quiconque disposant d’informations ou de séquences de caméras de tableau de bord susceptibles d’aider les agents dans leur enquête est invité à le signaler à la police de Dyfed-Powys. »