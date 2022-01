L’horreur d’Emmerdale alors que Meena Jutla fait un retour terrifiant au village

MEENA Jutla a fait un retour terrifiant à Emmerdale pour se venger de l’ex Billy Fletcher.

Le tueur en série – interprété par l’actrice Paige Sandhu dans le feuilleton ITV – était sur le point de fuir le pays après avoir échappé à une chasse à l’homme policière.

Meena Jutla retourne dans les Dales[/caption]

Mais à l’hôpital de ce soir, elle a reçu des nouvelles qui ont changé d’avis alors que ceux qui restaient dans le village luttaient pour faire face aux conséquences de ses meurtres.

À l’hôpital, Charles a passé tout l’épisode à essayer de convaincre Manpreet d’abandonner son projet de quitter le village.

Elle était déterminée à fuir en insistant sur le fait que c’était la bonne chose à faire pour ce que sa sœur avait fait à ses amis et voisins.

Mais Charles l’a suppliée de rester – et de refaire sa vie avec lui.

« Je veux juste que tu saches que tu as une maison avec moi si tu le veux, » dit-il.

Cependant, alors qu’il se retournait pour partir, elle l’a rappelé et lui a dit qu’elle avait pris une décision.

« Bien sûr que je veux ça Charles, je t’aime », a-t-elle dit.

De l’autre côté du village, Billy et Dawn ont décidé de quitter Meena en organisant leur mariage pour la Saint-Valentin.

Leyla a insisté pour que Dawn invite les gens via les médias sociaux en raison du court délai – et cela a prouvé leur défaut fatal.

Mais alors que les familles de ses victimes étaient dévastées, elle s’était enfuie à l’étranger et avait échappé à la justice – l’horrible vérité a été révélée à propos de Meena.

Elle a été vue assise à un relais routier avec le chauffeur qui l’a trouvée il y a des semaines – se préparant à quitter le pays.

Cependant, une fois qu’elle a vu l’annonce du mariage de Dawn, elle a changé d’avis.

« Je n’arrive pas à croire qu’ils se marient le jour de la Saint-Valentin », a-t-elle déclaré.

« À quel point est-ce trash ? Changement de plan Tommy. Je viens d’apprendre qu’un ami va se marier.

« C’est ennuyeux mais je ne peux pas rater le grand jour. J’ai prévu une grosse surprise.

Les téléspectateurs sont terrifiés par la vengeance de Meena – mais ravis qu’elle soit de retour pour causer plus de chaos.

L’un d’eux a écrit: « Woohoo, j’adore Meena. »

Un deuxième a déclaré: « Bienvenue Meena, cette fille est une actrice formidable. Elle rend le spectacle formidable.

Un autre a ajouté: « Juste au moment où vous pensiez qu’il était sûr de sortir … »

