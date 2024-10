L’horreur de survie classique est toujours vivante et effrayante

Plus que la plupart des genres, le survival horror semble ancré dans le temps. Cela a commencé par la méthode Resident Evil sur la PlayStation originale et est défini en partie par des limitations : un rythme lent, des visuels crasseux et des ressources limitées pour aider à amplifier les frayeurs. Beaucoup de ces éléments proviennent des débuts difficiles du jeu 3D, que ce soit Resident Evilles commandes maladroites de, qui rendaient les poursuites de zombies plus terrifiantes, ou Silent HillLe brouillard de, qui confère une atmosphère emblématique tout en permettant aux développeurs contourner les limitations techniques de l’époque.

Et quelques décennies plus tard, les développeurs trouvent toujours des moyens d’apporter les éléments les plus importants de ces jeux – à savoir l’ambiance et les frayeurs – à l’horreur moderne sans se sentir démodés.

La façon la plus évidente d’y parvenir est de conserver le style et le ton du survival horror classique tout en mettant à jour le gameplay pour le rendre plus accessible. L’exemple le plus récent en est Craignez les projecteursla première sortie du nouveau label de jeux du studio de films d’horreur Blumhouse. Un peu comme Pays du Corbeau et Signalisationc’est un jeu qui semble avoir été extrait de 1998 ; les visuels sont en blocs, les textures en basse résolution. Cela donne à l’expérience une sensation crasseuse, ce qui est juste la bonne note pour l’horreur.

Craignez les projecteurs. Image : Jeux Blumhouse

Craignez les projecteurs – développé par l’équipe de deux personnes de Cozy Game Pals – commence assez simplement, avec deux amis entrant par effraction dans leur lycée pour effectuer une séance dans la bibliothèque. Mais, bien sûr, les choses tournent mal et ils se retrouvent entraînés dans un royaume cauchemardesque qui est lié à la fois à leur propre passé et à un sombre mystère que l’école cache depuis des décennies. C’est en partie une histoire de passage à l’âge adulte, en partie une romance et en partie un vrai crime. Mais tout est rendu dans le style croustillant de l’horreur de l’ère PlayStation, ce qui lui confère un côté mal à l’aise.

Le jeu vous permet également de vraiment vous concentrer sur l’histoire en rationalisant le gameplay. Il y a beaucoup de résolution d’énigmes; un peu comme au début Resident Evil jeux, vous résoudrez toutes sortes de problèmes mécaniques complexes et gérerez des statues et des serrures arcaniques. Mais il n’y a presque pas de véritable combat. Au lieu de cela, vous n’avez pas d’autre choix que de courir et de vous cacher lorsque des monstres terrifiants apparaissent. Dans certains des moments les plus effrayants du jeu, vous vous blottissez sous un bureau, attendant que les créatures – qui ont des projecteurs mortels pour les visages – passent.

D’une certaine manière, supprimer le combat rend le jeu encore plus effrayant puisque vous n’avez aucun moyen de riposter. Ces moments dans Craignez les projecteurs m’a rappelé un peu le rangement dans un casier Extraterrestre : isolementen espérant que le xénomorphe ne puisse pas me voir. Les visuels flous et sales ne font qu’amplifier ce sentiment, car il est souvent difficile d’avoir une vision claire de ce qui vous attend.

Colline silencieuse 2. Image : Konami

De l’autre côté du spectre se trouve le récent remake de Colline silencieuse 2. Au lieu de créer une toute nouvelle expérience d’horreur de survie avec des sensibilités modernes, il s’agit d’une tentative de prendre l’un des titres les plus influents du genre – particulièrement idiosyncratique en plus – et de le réimaginer pour en faire une sortie à gros budget en 2024. Cela a des avantages et contre. Comme les remakes du classique Résident Mal les jeux et l’original Espace mort, Colline silencieuse 2 ressemble et joue comme une version moderne. Les visuels sont nets et détaillés, au lieu d’être flous et désorientants. Et il se contrôle comme un jeu d’action à la troisième personne bien réglé. C’est extrêmement satisfaisant de balancer une batte, que ce soit pour briser des vitres ou pour repousser un mannequin vivant.

Il y a un changement de ton. Le moderne Colline silencieuse 2 ça fait toujours peur. Le niveau de réalisme rend les ennemis se tortillant et les couloirs exigus de l’hôtel incroyablement déstabilisants, et il existe un niveau d’immersion qui peut provoquer la panique. Mais maintenant, il ressemble à beaucoup d’autres jeux et est, faute d’un meilleur mot, beaucoup plus propre que l’original. Ce n’est plus aussi étrange et distinct. Cela me rappelle un peu le remake de 2018 de L’Ombre du Colosse: une reprise qui ne remplace pas l’original mais propose une manière de voir la chanson différente, accueillante pour les nouveaux arrivants. (Si seulement Konami avait créé l’original Colline silencieuse 2 plus accessible.)

Le fait est que ces jeux montrent qu’il y a encore beaucoup de place pour faire des choses intéressantes avec le survival horror. Et ils le font d’une manière qui est à la fois liée à l’histoire du genre sans pour autant être étouffée par celle-ci. Plus important encore : ils trouvent de nouvelles façons de faire peur.