L’horreur de papa alors que son fils de 2 ans se noie après s’être faufilé hors de la maison et avoir grimpé dans la piscine du jardin aménagée pour l’anniversaire de sa sœur

Un TODDLER s’est noyé après s’être faufilé hors de la maison et dans une piscine de jardin aménagée pour l’anniversaire de sa grande sœur.

Francesco Pioppi, deux ans, est tombé dans la profondeur de l’eau de 3,2 pieds pendant que ses parents étaient distraits.

Le sourire de Francesco est décédé après s’être glissé dans une piscine de jardin sans se faire remarquer Crédit : Flash d’information

Le père de Francesco, Patrik, a retrouvé le corps de son fils lors de la vérification du système d’eau de la piscine Crédit : Flash d’information

Francesco aux cheveux blonds avait apparemment rampé pour essayer de récupérer un jouet dans l’eau, dans le minuscule hameau italien de Sant’Antonio, dans la province de Modène, en Italie.

Son corps a été découvert par son père désemparé, Patrik Pioppi – qui a tenté de le ranimer.

Un voisin qui est médecin s’est également battu pour sauver le garçon – mais le petit Francesco a été déclaré mort peu de temps après avoir été transporté par avion à l’hôpital polyclinique de Modène.

L’incident tragique, vers 22 heures le 3 juillet, s’est produit alors que la mère du tout-petit était à la maison et que son père était distrait en train de parler à leur jardinier.

Un voisin a décrit avoir entendu des cris alors que le tout-petit plongeait dans la piscine – qui avait été aménagée pour une fête d’anniversaire pour la sœur du garçon, deux jours avant sa mort.

Le père au cœur brisé a déclaré: « Tout cela a dû se passer pendant que je parlais au jardinier.

« Une fois rentré chez moi, je me suis dirigé vers la piscine car je voulais vérifier la pompe de recirculation de l’eau.

« J’ai vu mon fils flotter. J’ai plongé pour le récupérer mais c’était trop tard. »

Un voisin a révélé : « J’ai entendu les cris puis l’arrivée de l’ambulance.

« Le tot cherchait son père pour obtenir son lait chaud avant de dormir, et il était sorti avec le jardinier. »

Papa Patrik s’est rendu sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à son fils en disant : « Je veux me souvenir de toi pour toujours comme ça. Souriant, heureux et avec un immense désir de vivre.

« Tu m’as serré dans tes bras et serré contre moi en me disant que tu m’aimais tellement. J’aurais tout donné et tout fait pour toi mon amour.

« Te perdre m’a complètement détruit. Tu me manques tellement. »

Les habitants du petit hameau de seulement 500 personnes auraient laissé des fleurs aux portes de la maison familiale.

La police italienne enquête actuellement sur l’incident.