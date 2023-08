L’horreur de maman après avoir surpris un voyou sur un moniteur pour bébé piétinant son tout-petit dans une tentative brutale de les tuer

Une maman a regardé avec horreur sur un moniteur pour bébé alors qu’elle a attrapé un voyou tentant d’assassiner son tout-petit.

Lewis Prince29 ans, a giflé, frappé et piétiné l’enfant de deux ans lors d’une « agression écœurante et répétée ».

Lewis Prince a attaqué un tout-petit sous le regard horrifié de sa mère Crédit : LancsLive/MEN

Il a également étranglé et étouffé le jeune pendant que leur mère regardait le horreur se dérouler en stream sur son mobile.

Prince avait été chargé de s’occuper du tout-petit pendant qu’elle sortait, mais il s’est mis en colère quand ils n’arrêtaient pas de pleurer.

Lorsque la mère est rentrée chez elle à Blackpool, le voyou l’a attrapée par le bras et a essayé de l’empêcher d’appeler la police.

Prince a maintenant été emprisonné pendant 26 ans et quatre ans supplémentaires à exécuter sous licence après avoir été reconnu coupable de tentative de meurtre et d’agression par coups.

Le tribunal de la Couronne de Preston a entendu Prince se lancer dans l’attaque le 7 décembre de l’année dernière.

Dans des enregistrements déchirants de six secondes, on pouvait le voir frapper et gifler le jeune.

Prince a également attrapé le cou du tout-petit et l’a jeté à plusieurs reprises alors qu’il tentait de se relever.

À un moment donné, le père de deux enfants est allé chercher un sac de congelé des petits pois pour l’enfant blessé, qu’il vient de pousser sur son visage.

Lorsque la mère est rentrée à la maison, elle a couru dans les escaliers et a poussé Prince hors du chemin pour rejoindre son enfant.

Le voyou l’a ensuite clouée au sol et l’a attrapée par le bras dans une tentative désespérée de l’empêcher d’appeler la police.

Lorsqu’il a exigé qu’elle lui montre les ecchymoses sur l’enfant, la mère a dit: « Je n’en ai pas besoin. Tu sais déjà ce que tu as fait. »

La femme a finalement réussi à courir vers voisinsavec le bambin transporté d’urgence à l’hôpital.

Les jurés ont appris qu’ils avaient des blessures compatibles avec l’étranglement, mais ils se sont depuis complètement rétablis.

Un ambulancier a déclaré que le tot avait des ecchymoses comme « vous auriez à un boxe match, c’est la seule fois où j’ai vu des ecchymoses comme ça ».

DS Isobel Garratt, de la police du Lancashire, a déclaré: « L’attaque écœurante de Prince aurait très bien pu entraîner la mort de la victime.

« Heureusement, il s’est complètement rétabli depuis, mais tous ceux qui ont regardé les images déchirantes de l’agression sauront que le résultat aurait très bien pu être différent. »