L’horreur de maman alors que son fils est mort dans la rue pendant des heures pendant les émeutes de Cardiff alors qu’elle suppliait les yobs d’arrêter de bloquer les flics

Une maman a raconté son horreur lorsque son fils a été laissé mort dans la rue pendant des heures lors des émeutes de Cardiff.

Belinda Sullivan, 42 ans, a supplié les émeutiers de s’arrêter alors qu’elle tentait de rejoindre son fils Kyrees, 16 ans – qui était l’un des adolescents tragiquement tués dans l’accident qui a déclenché des troubles à Ely, Cardiff, lundi soir.

Des émeutes ont éclaté à Ely, Cardiff, la nuit dernière Crédit : Getty Images – Getty

Belinda Sullivan a supplié les émeutiers de s’arrêter alors que son fils gisait dans la rue Crédit : Facebook

Harvey Evans, 15 ans, a été tué la nuit dernière 1 crédit

Une maman a raconté son horreur alors qu’elle suppliait les émeutiers d’arrêter 1 crédit

Il est entendu que cela continuait vers 3 heures du matin ce matin

Des hommages floraux ont été laissés sur les lieux ce matin Crédit : PA

La suite ce matin 1 crédit

Les rumeurs Kyrees et son ami Harvey Evans, 15 ans, étaient poursuivis par des officiers avant que la collision ne se propage rapidement dans la communauté via les réseaux sociaux, provoquant la fureur des flics.

La violence a éclaté dans la rue résidentielle peu de temps après avec des voyous incendiant des voitures et bombardant la police avec des pierres et des missiles enflammés.

PEINE D’AMOUR

Publiant sur Facebook hier soir, Belinda a raconté comment son fils était allongé sur le sol entouré de voyous, qui l’ont empêchée de l’emmener à l’hôpital.

La mère au cœur brisé a déclaré: « Mon fils est toujours allongé par terre à cause de cette émeute.

« Je suis assis à la maison, le cœur brisé. Il y a deux familles brisées en ce moment.

« Je veux juste voir mon fils et je ne peux pas à cause de cette émeute qui s’est produite.

« S’il vous plaît, je vous prie tous d’arrêter et de laisser mon fils être transporté à l’hôpital pour que je puisse le voir.

« Nous devons voir nos fils. »

Partagé plus de 2 500 fois, le message était rempli d’hommages.

Une personne a commenté: « Mon cœur se brise pour vous tous B. Je suis tellement désolé que vous traversiez cela. »

Un autre a dit: « Belinda, je suis tellement désolée pour ta perte chérie, tu envoies plein de câlins et d’amour. »

Un troisième a partagé ses condoléances en ajoutant: « Tellement désolé pour ta perte Belinda! Tellement déchirant de penser à toi xxx »

Des hommages floraux ont été laissés sur les lieux ce matin par les habitants qui rendent hommage.

Une note sincère disait: « A mes petits frères. Je vous aime tous les deux comme une famille. »

On pense que les deux garçons étaient sur un scooter ou un vélo tout-terrain lorsqu’ils ont été tragiquement tués.

UNE DIZAINE D’OFFICIERS BLESSÉS

Le commissaire au crime du sud du Pays de Galles a nié ce matin qu’il y ait eu une quelconque poursuite avant l’accident mortel.

Alun Michael a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Je crois comprendre qu’il y a eu un accident de la route impliquant deux adolescents sur un vélo ou un scooter tout-terrain et malheureusement, ils sont morts.

« C’est évidemment un incident qui fait l’objet d’une enquête à part entière.

« Et cela semble avoir déclenché, pour des raisons qui ne sont pas claires, le désordre. »

Une douzaine d’officiers ont également été blessés dans les émeutes au milieu de flammes hautes de 15 pieds.

M. Michael a ajouté: « Heureusement, aucun d’entre eux ne met sa vie en danger, et le lien entre les deux est loin d’être clair.

« Donc, évidemment, il y aura des enquêtes en cours ce matin pour essayer d’établir ce qui s’est passé.

« Les gens seront amenés à rendre des comptes pour la violence. Évidemment très effrayant pour la population locale.

« Et il y a eu beaucoup d’appels à la police exprimant leur inquiétude sur ce qui se passait.

« Ma compréhension est que ces choses [missiles] ont été lancées sur les policiers et une dizaine de policiers ont été blessés.

« Aucun d’entre eux ne met la vie en danger, heureusement, mais bien sûr, il y a beaucoup de chance impliquée là-dedans.

« Des officiers ont été mobilisés dans la région et il y avait le soutien des forces voisines. »

Démentant les affirmations d’une poursuite, il a ajouté: « Il semblerait qu’il y ait eu des rumeurs, et ces rumeurs sont devenues monnaie courante, d’une poursuite policière, ce qui n’était pas le cas et je pense que cela illustre la vitesse à laquelle les rumeurs peuvent courir avec l’activité qui se passe sur les réseaux sociaux de nos jours, et que les événements peuvent devenir incontrôlables. »

SCÈNES ÉPOUVANTES

Dans des scènes chaotiques diffusées en direct sur YouTube, une foule hurlante applaudit alors que des explosifs sont lancés et que des dalles de pavage sont lancées sur des agents portant des boucliers, des casques et des gilets pare-balles.

La force locale a déclaré avoir reçu plusieurs appels de résidents effrayés et terrifiés par les actions des voyous qui avaient envahi les rues.

Downing Street a déclaré que les scènes à Cardiff étaient « épouvantables et totalement inacceptables ».

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré : « Les informations faisant état de troubles, de violences, d’incendies criminels et plus particulièrement d’attaques contre des policiers sont épouvantables et inacceptables.

« Nous restons reconnaissants aux services d’urgence et aux premiers intervenants pour tout leur soutien à la communauté et au rétablissement de l’ordre. »

Des résidents ont été aperçus en train de lancer des explosifs sur des agents alors que le chaos éclatait sur Highmead Road.

Certains ont été entendus crier « allumez-le » alors que des voitures, des poubelles à roulettes et des ordures étaient incendiées.

Des dizaines de jeunes sont restés dans la nuit, beaucoup se couvrant le visage.

Des hommes ont également été vus arrachant leurs t-shirts pour protéger leur identité alors que des incendies faisaient rage près d’eux.

Des policiers, y compris des officiers montés à cheval, ont été vus à l’extérieur du poste de police d’Ely dans les premières heures après avoir suggéré qu’ils pourraient être ciblés.

Il est entendu que le chaos persistait vers 3 heures du matin mardi matin – une opération de nettoyage est depuis en cours.

Toute personne ayant des informations sur la collision ou le trouble est priée de contacter la force en citant le 2200166555.

La famille était trop bouleversée pour parler lorsqu’elle a été approchée par The Sun.

Des habitants ont été vus en train de lancer des feux d’artifice sur des flics Crédit : YouTube/basé sur le gallois

Harvey a été décrit comme un «garçon sociable» 1 crédit

Une voiture a été incendiée et laissée à brûler Crédit : Getty

Des flics à cheval gardaient la station aux premières heures de la matinée après avoir signalé qu’elle pourrait être ciblée Crédit : PA