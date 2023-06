L’horreur de maman alors que le voleur essaie de voler une voiture avec un bébé à l’intérieur lors d’une course à l’école – alors qu’elle parvient à l’arracher à la sécurité

Une maman a désespérément dû sauver son bébé d’un an à l’arrière de sa voiture alors que des voleurs volaient le véhicule.

Les voleurs lui ont arraché les clés de voiture de la femme alors qu’elle déposait ses autres enfants dans une école d’Oldham vers 9 heures du matin mardi.

La police de Manchester a arrêté un jeune de 15 ans soupçonné de vol Crédit : Getty

Les flics ont déclaré que le bébé n’avait pas été blessé après le départ de la voiture.

La police a arrêté un garçon de 15 ans soupçonné de vol après que des agents aient poursuivi des hommes qui se sont enfuis de la voiture.

Il reste en garde à vue pour interrogatoire.

La police du Grand Manchester (GMP) a déclaré que la voiture avait été conduite en direction de Belgrave Road et avait tourné à gauche sur Scottfield Road dans le quartier Alexandra d’Oldham.

Le véhicule a ensuite été « aperçu à proximité par des agents en patrouille », selon la police, et il y a eu une poursuite après la fuite des deux hommes.

La maman est actuellement prise en charge par des agents suite à son calvaire.

Sa voiture a été récupérée.

L’inspecteur en chef Abi Cronin du district d’Oldham de GMP, a déclaré: «À Oldham, nous ciblons activement les réseaux criminels et nous nous attaquons aux crimes qui comptent le plus pour les membres de nos communautés et c’est un très bon exemple de travail policier proactif et de réponse rapide de tous les agents impliqués. signifie qu’un homme a été arrêté et que le véhicule a été récupéré.

« Nous continuerons de cibler ceux qui commettent de tels crimes dans notre région et veillerons à ce que les responsables soient traduits en justice.

« Nos agents travaillent sans relâche jour et nuit pour aider à protéger le public contre des incidents comme ceux-ci, et dans les occasions où ils se produisent, nous nous efforcerons toujours d’être les premiers sur les lieux pour faire ce que nous pouvons pour mener un incident à une conclusion sûre.

« Nos enquêtes se poursuivent concernant cette enquête et nous ne nous arrêterons pas tant que tous ceux que nous croyons responsables n’auront pas été traduits en justice.

« Bien que nous ayons procédé à une arrestation en relation avec cet incident, nos enquêtes sont en cours et toute personne disposant d’informations est priée de nous contacter avec tous les détails qu’elle pourrait avoir qui pourraient être pertinents pour cette enquête. »

Toute personne disposant d’informations sur l’incident est priée de contacter la police en ligne, si possible, via www.gmp.police.uk ou d’appeler le 101 en citant l’incident 899 du 27/6/2023.

Les détails peuvent également être transmis anonymement à l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.